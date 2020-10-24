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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 жов, 2020 16:50
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...
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zРадио
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Додано: Нед 25 жов, 2020 16:53
zРадио написав:
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...
Да, с землей Степана Черновецкого любой стал бы успешным "девелопером"...
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BIGor
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Додано: Нед 25 жов, 2020 17:13
BIGor написав:
Да, с землей Степана Черновецкого любой стал бы успешным "девелопером"...
КАН и ЮДП пожалуй чемпионы (после УКО) по оформлению разрешений-согласований на строительство уже походу строительства.
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UA
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:10
zРадио написав:
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
Слушай, ну имей милосердие. У меня ж до твоего появления на ветке никогда такого мудрого наставника не было. Еще пару недель и я исправлюсь.
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airmax78
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:14
Kostia написав: airmax78 написав: Damien написав:
Там есть еще однушки? Я в апреле звонил в ОП, говорили что все продано
Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
Понятно, троллит
Ну что опять не так написал?
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Додано: Нед 25 жов, 2020 18:35
UA написав: airmax78 написав:
PS Забавно, что нереализованные лоси по недвижке тут у каждого второго, но мусолят именно мой.
По моим наблюдениям, почему-то лоси по недвиге ловят достаточно грамотные в финансах люди. Это я не про местный бомонд, а наблюдения из жизни.
Финансово грамотные люди покупали в 2007-2008 и 2012-2013 годах с полной уверенностью что скоро! будет дороже. Нужно успеть!
Есть знакомый человек (диплом нархоза) продающий нашару доставшийся участок на Русановских садах с 2006 года. Во сколько раз он мог увеличить этот актив если бы продал за что дают и купил однуху под аренду?
В тоже время, человек с образованием техникума, в период 2015-2018, скупал первые этажи под коммерцию нехилыми объемами. Говорит дешево - покупаю. Дорого - не покупаю, сижу на рыбалке... И никакие тенденции КРЖН его не интересуют.
"Кто умножает познания, умножает скорбь"
А кэш на скупку первых этажей(в жилом ещё фонде?) он брал из тумбочки или бабушка ему сундучок с пятью золотыми перед смертью оставила?
Сколько ему годков
сейчас?
Поколение окончившее технарь и пту в 87-93г.г. зачастую более преуспело в разборках на стрелках, а не в придумывании новых ниш рынка.
Некоторые даже томос Петру купили
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 25 жов, 2020 19:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 19:41
airmax78 написав: zРадио написав:
Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.
С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику
).
Слушай, ну имей милосердие. У меня ж до твоего появления на ветке никогда такого мудрого наставника не было. Еще пару недель и я исправлюсь.
Я тебя в trainee не брал - не обольщайся
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zРадио
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