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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5478547954805481

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:55

  zРадио написав:Посмотрел недавнее интервью Никонова продавцу пирамидок. Чувства смешанные.

С одной стороны, приятный и успешный дядька с большим интересным опытом за плечами. Грамотный, сдержанный, "взрослый" (в пример одному здешнему своему поклоннику :mrgreen: ).

С другой стороны, между слов прямо таки сквозит главным секретом успеха - коррупционными связами с властью. В Майами он - никто, потому что с администрацией там даже не познакомишься, в Киеве он - все, потому что с администрацией здесь легко найти общий язык и интересы...


Тема поставок газа в Украину в 90-х на которой он,собственно, и поднялся, не раскрыта.
И почему между слов секрет успеха если ни одного плохого слова о Кличко,зато поливает своих конкурентов которым Кличко,разумеется,не бесплатно,отстегивал городские деньги.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:05

  change_pm написав:
  flyman написав:Подивився новини.
Ковідність б'є рекорди.
І це тільки початок другої хвилі.
Плюс туберкульозні, яких мре більше, чим ковідних.
А ще 2млн. невиявлених діабетиків.
Вакцини нема, карантин буде жорсткий.
В сусідній Словаччині комендантський час.
Так що ОШ і ЯЗ КРЖН попереду.
Глибини дна КРЖН не видно.

А ти в нерухомість КРЖН вклався ...........

зі. Наразі самий класний варіант десь залегти на пару років на якомусь віддаленому острові з повним запезпеченням....
Чи на хуторі в дремучому лісі подалі від усіх....

ззі. Треба формувати комуни - кібуци по "інтересам" для відстоювання своїх "інтересів", інакше з"їдять ...

В нас диджиталізація ще дуже того, 3G не в кожному Ірпені не те що стабільний. Не те що на кожному острові чи лісі.
А так оточення кавалірками триває. Подивлюся, чи отримаю обіцяні документи до кінця року.
Я вже писав, що там премія за ризик інвестиції в фінансовий дериватив має покрити з надлишком очікуване падіння КРЖН.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:11

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Подивився новини.
Ковідність б'є рекорди.
І це тільки початок другої хвилі.
Плюс туберкульозні, яких мре більше, чим ковідних.
А ще 2млн. невиявлених діабетиків.
Вакцини нема, карантин буде жорсткий.
В сусідній Словаччині комендантський час.
Так що ОШ і ЯЗ КРЖН попереду.
Глибини дна КРЖН не видно.

А ти в нерухомість КРЖН вклався ...........

зі. Наразі самий класний варіант десь залегти на пару років на якомусь віддаленому острові з повним запезпеченням....
Чи на хуторі в дремучому лісі подалі від усіх....

ззі. Треба формувати комуни - кібуци по "інтересам" для відстоювання своїх "інтересів", інакше з"їдять ...

В нас диджиталізація ще дуже того, 3G не в кожному Ірпені не те що стабільний. Не те що на кожному острові чи лісі.
А так оточення кавалірками триває. Подивлюся, чи отримаю обіцяні документи до кінця року.
Я вже писав, що там премія за ризик інвестиції в фінансовий дериватив має покрити з надлишком очікуване падіння КРЖН.

Документы? Святая наивность.
Жилплощадь - да, возможно, но документы на самострой :roll:
Или Вы всерьез думаете, что Вам бы предложили почти готовую студию в Киеве по цене какой-нибудь условной Золотоноши, если бы там не было проблем?
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 25 жов, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:12

Ну шо, кличко мер...

45%

Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.

Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....

От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:16

  Первый написав:Ну шо, кличко мер...

45%

Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.

Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....

От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...

продавай вже, фіксуй 30куе бо прийде 2022р.
а в ціні уже закладено метро, якого нема.

з.і.
Клічко ще раз має шанс увіковічнитися у станції ШРТ.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:22

8)
  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.

Понятно, троллит

Ну что опять не так написал?

Вид на парк на самом деле вид на трассу и там он намного хуже чем не на парк, ур** однухи, при норм двухах, не верю что всерьёз могли делать такой выбор.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:24

  Первый написав:Ну шо, кличко мер...

45%

Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.

Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....

От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...


Сколько еще растишки будут таскаться с СГ - единственным из сегмента крупнейших стабильно работающим застройщиком. Будут success stories из КГС, Буда и Интергала? Да несчастные Урловские за 3 года никак распродать не могут!
zРадио
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  #<1 ... 5478547954805481
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