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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:05
change_pm написав: flyman написав:
Подивився новини.
Ковідність б'є рекорди.
І це тільки початок другої хвилі.
Плюс туберкульозні, яких мре більше, чим ковідних.
А ще 2млн. невиявлених діабетиків.
Вакцини нема, карантин буде жорсткий.
В сусідній Словаччині комендантський час.
Так що ОШ і ЯЗ КРЖН попереду.Глибини дна КРЖН не видно.
А ти в нерухомість КРЖН вклався ...........
зі. Наразі самий класний варіант десь залегти на пару років на якомусь віддаленому острові з повним запезпеченням....
Чи на хуторі в дремучому лісі подалі від усіх....
ззі. Треба формувати комуни - кібуци по "інтересам" для відстоювання своїх "інтересів", інакше з"їдять ...
В нас диджиталізація ще дуже того, 3G не в кожному Ірпені не те що стабільний. Не те що на кожному острові чи лісі.
А так оточення кавалірками триває. Подивлюся, чи отримаю обіцяні документи до кінця року.
Я вже писав, що там премія за ризик інвестиції в фінансовий дериватив має покрити з надлишком очікуване падіння КРЖН.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:11
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
Подивився новини.
Ковідність б'є рекорди.
І це тільки початок другої хвилі.
Плюс туберкульозні, яких мре більше, чим ковідних.
А ще 2млн. невиявлених діабетиків.
Вакцини нема, карантин буде жорсткий.
В сусідній Словаччині комендантський час.
Так що ОШ і ЯЗ КРЖН попереду.Глибини дна КРЖН не видно.
А ти в нерухомість КРЖН вклався ...........
зі. Наразі самий класний варіант десь залегти на пару років на якомусь віддаленому острові з повним запезпеченням....
Чи на хуторі в дремучому лісі подалі від усіх....
ззі. Треба формувати комуни - кібуци по "інтересам" для відстоювання своїх "інтересів", інакше з"їдять ...
В нас диджиталізація ще дуже того, 3G не в кожному Ірпені не те що стабільний. Не те що на кожному острові чи лісі.
А так оточення кавалірками триває. Подивлюся, чи отримаю обіцяні документи до кінця року.
Я вже писав, що там премія за ризик інвестиції в фінансовий дериватив має покрити з надлишком очікуване падіння КРЖН.
Документы? Святая наивность.
Жилплощадь - да, возможно, но документы на самострой
Или Вы всерьез думаете, что Вам бы предложили почти готовую студию в Киеве по цене какой-нибудь условной Золотоноши, если бы там не было проблем?
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 25 жов, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:12
Ну шо, кличко мер...
45%
Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.
Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....
От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:16
Первый написав:
Ну шо, кличко мер...
45%
Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.
Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....
От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...
продавай вже, фіксуй 30куе бо прийде 2022р.
а в ціні уже закладено метро, якого нема.
з.і.
Клічко ще раз має шанс увіковічнитися у станції ШРТ.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:22
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Были в апреле с видом на противоположную сторону. Но мне нужно именно на парк. И по-выше. Раньше, конечно, надо было думать.
Понятно, троллит
Ну что опять не так написал?
Вид на парк на самом деле вид на трассу и там он намного хуже чем не на парк, ур** однухи, при норм двухах, не верю что всерьёз могли делать такой выбор.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:24
Первый написав:
Ну шо, кличко мер...
45%
Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.
Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....
От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...
Мне вот интересно, сколько еще бетоно-оптимисты будут таскаться с СГ - единственным из сегмента крупнейших стабильно работающим застройщиком. Будут success stories из КГС, Буда и Интергала? Да несчастные Урловские за 3 года никак распродать не смогли!
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:54
Первый написав:
Ну шо, кличко мер...
45%
Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.
Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....
От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...
Соглашусь с Первым. Сейчас все спекулянты с Столице групп. Все остальные застройщики потеряли доверие профессиональных игроков рынка недвижимости.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 21:55
zРадио написав: Первый написав:
Ну шо, кличко мер...
45%
Зи. Витратив частинку свого життя на благодійність - зайшов до ОП варшавський +. Спитав Сержику трьоху.
Квартир у продажу -0. Приходьте через місяць.
Не здався. Поїхав в ОП варшавський 2. Залишилося із здачею в 2022 році 3 квартири - 2.5, 2.6 і 2.75 млн грн...
Перші дві криві. А нормальна має площу 105 кв м і ціна....
От так отримав травму психіки. Я не вірю шо ЗРадіо не читають...
А він же ж старається на всю...
Мне вот интересно, сколько еще бетоно-оптимисты будут таскаться с СГ - единственным из сегмента крупнейших стабильно работающим застройщиком. Будут success stories из КГС, Буда и Интергала? Да несчастные Урловские за 3 года никак распродать не смогли!
Що Вам не сподобалося з реального кейса?
Напишіть Ви щось із власного досвіду. Хоч одне повідомлення на сотню.
Про урлівський нажаль сказати нічого не можу. Інтеграл? Тю. Володимирський дуже гарний і успішний кейс.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:44
UA написав:
Соглашусь с Первым. Сейчас все спекулянты с Столице групп. Все остальные застройщики потеряли доверие профессиональных игроков рынка недвижимости.
Кстати, именно эта концентрация и может сыграть с ними злую шутку. Вернутся из разряда игроков профессиональных в отряд оленей обычных
Избыток лонгистов на любом рынке заканчивается его феерическим обвалом... Чем выше ценовая точка входа перекупщика, тем не только ниже потенциальная прибыль, но и выше риски ее неполучения. Настолько я понимаю, текущая точка входа в СГ уже на 30% выше, чем была еще пару лет назад. Это хуже, чем в преддверии кризиса было обменять доллар на гривну в надежде откупить его дешевле...
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:55
zРадио написав:
в отряд оленей обычных
кстати купить 2к за 200куе на м.Минская в 2011м мог только представитель отряда оленей НЕобычных )
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 25 жов, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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