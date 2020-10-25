|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:56
zРадио написав: UA написав:
Соглашусь с Первым. Сейчас все спекулянты с Столице групп. Все остальные застройщики потеряли доверие профессиональных игроков рынка недвижимости.
Кстати, именно эта концентрация и может сыграть с ними злую шутку. Вернутся из разряда игроков профессиональных в отряд оленей обычных
Избыток лонгистов на любом рынке заканчивается его феерическим обвалом...
Риски и там есть.
СГ - литовцы. т.е. в Украине никто.
Никоновы, Столары с Хмельницкими могут вдруг решить выкинуть их с рынка.
КГС хоть и перепрофилировался в аудиторскую компанию всё равно очень надежный. В 2019 году даже один дом в эксплуатацию случайно ввел.
Время умных денег на первичке именно сейчас.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5120
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:57
Прохожий написав: zРадио написав:
в отряд оленей обычных
купить 2к за 200куе на м.Минская в 2011м мог только представитель отряда оленей НЕобычных )
Дружок, купить после обвала на 50% - это очень удачное решение. А что будет справа на графике через 3 года по политическим причинам, не дано знать никому.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7953
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 3269 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:01
UA написав:
Время умных денег на первичке именно сейчас.
Этот вывод не понял. Время для умных денег на выход? Даже если забыть об участи покупанов, то застройщкам тоже не сладко приходится. Пока не обесценится (в очередной раз) себестоимость строительства, на прибыль рассчитывать не получится, учитывая платежеспособность спроса
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7953
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 3269 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:02
UA написав:
Время умных денег на первичке именно сейчас.
Что подразумевается под термином время умных денег?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:02
zРадио написав: UA написав:
Соглашусь с Первым. Сейчас все спекулянты с Столице групп. Все остальные застройщики потеряли доверие профессиональных игроков рынка недвижимости.
Кстати, именно эта концентрация и может сыграть с ними злую шутку. Вернутся из разряда игроков профессиональных в отряд оленей обычных
Избыток лонгистов на любом рынке заканчивается его феерическим обвалом... Чем выше ценовая точка входа перекупщика, тем не только ниже потенциальная прибыль, но и выше риски ее неполучения. Настолько я понимаю, текущая точка входа в СГ уже на 30% выше, чем была еще пару лет назад. Это хуже, чем в преддверии кризиса было обменять доллар на гривну в надежде откупить его дешевле...
Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:07
BIGor написав:
Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.
И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7953
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 3269 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:11
BIGor написав:
Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.
Это ЖК Welcome Home на Стеценка или что то другое?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:15
zРадио написав: BIGor написав:
Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.
И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается
Комплекс сам маленький, но квартиры с рынка и с застройщика одинаковые есть. Походу с застройщиком может сыграть злую шутку продажа дешевых квартир спекулям 2 года назад...
remark написав:
Это ЖК Welcome Home на Стеценка или что то другое?
Да, его смотрел.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3957
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:16
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
в отряд оленей обычных
купить 2к за 200куе на м.Минская в 2011м мог только представитель отряда оленей НЕобычных )
Дружок, купить после обвала на 50%
- это очень удачное решение. А что будет справа на графике через 3 года по политическим причинам, не дано знать никому.
дружок у тебя в штанах, не тереби его без дела...
ТЫ намекаешь что этот хлам РЕАЛЬНО продавался за 400куе???
ну хотя если ТЫ покупал "обоссанные гостинки" на лесном по 110куе за шт то норм...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11832
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:35
Прохожий написав:
ТЫ намекаешь что этот хлам РЕАЛЬНО продавался за 400куе???
ну хотя если ТЫ покупал "обоссанные гостинки" на лесном по 110куе за шт то норм...
Покупать ссаные гостинки на Лесном по 110 тыс долларов - это удел неудачливых спекулянтов вроде тебя ) Что касается моей Минской - без ремонта до обвала в 2008-м она стоила где-то 360 тыс. На то время это был один из лучших новостроев в городе. А мне досталась в 2011-м за 200 тыс с ремонтом, который я переделывал только в одной комнате, и то потому что сам этого захотел. Надеюсь, с алгеброй дружишь и в расчетах не утонешь
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7953
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 3269 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ib_investor
, xio13
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19423
|3234481
|
|
|7
|19569
|
|
|129
|229393
|
|