|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:41
zРадио написав: BIGor написав:
Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.
И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается
Так цеж Фундамент, який вроді теж з проблемами.
Там ще поряд Ла-ла-ленд.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21880
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:42
zРадио написав:
Покупать ссаные гостинки на Лесном по 110 тыс долларов - это удел неудачливых спекулянтов вроде тебя ) Что касается моей Минской - без ремонта до обвала в 2008-м она стоила где-то 360 тыс.
пеши исчо удачливый иксперд...
кстати не забудь памперсы сменить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11832
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:09
zРадио написав: Прохожий написав:
ТЫ намекаешь что этот хлам РЕАЛЬНО продавался за 400куе???
ну хотя если ТЫ покупал "обоссанные гостинки" на лесном по 110куе за шт то норм...
Покупать ссаные гостинки на Лесном по 110 тыс долларов - это удел неудачливых спекулянтов вроде тебя ) Что касается моей Минской - без ремонта до обвала в 2008-м она стоила где-то 360 тыс. На то время это был один из лучших новостроев в городе. А мне досталась в 2011-м за 200 тыс с ремонтом, который я переделывал только в одной комнате, и то потому что сам этого захотел. Надеюсь, с алгеброй дружишь и в расчетах не утонешь
Мне кажется что ты "вышел замуж" за Минскую, потому шо в расчётливости ты конечно все золотые медали наверно завоевал.
Человеки с твоим складом характера и выдержанностью 20 пачек в кульке БМВ или Босс могут получить только как взятку за подпись лет на ....надцать. Накопить столько они никогда не смогут.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:09
Прохожий написав: zРадио написав:
в отряд оленей обычных
кстати купить 2к за 200куе на м.Минская в 2011м мог только представитель отряда оленей НЕобычных )
Ты реально троль, таксовать уже начал? Спекулянт )))))) эксперт по генезисам
По легенде ауди ку8, сколько уже от цены покупки потерял за годок другой? Половину при продаже хоть получишь?
Тролишь зрадио, хотя тебя кинул укрбуд как л*шка (на деньги)
Востаннє редагувалось xio13
в Пон 26 жов, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:11
Прохожий написав: zРадио написав:
в отряд оленей обычных
кстати купить 2к за 200куе на м.Минская в 2011м мог только представитель отряда оленей НЕобычных )
Ти тут пишеш з таким апломбом, ніби гуру від нерухомості і ніби не встряг у довгобуд на Індустріальному, як звичайний олень.
-
ib_investor
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:13
ib_investor написав: Прохожий написав: zРадио написав:
в отряд оленей обычных
кстати купить 2к за 200куе на м.Минская в 2011м мог только представитель отряда оленей НЕобычных )
Ти тут пишеш з таким апломбом, ніби гуру від нерухомості і ніби не встряг у довгобуд на Індустріальному, як звичайний олень.
В основном "экспертов" кидают на деньги, и за их счет живут безбедно, потом еще эксперты любят кричать что связи нереальные и мыкытася и ко, достанут ))))) разве что комментариями на форуме.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:16
xio13 написав:
По легенде ауди ку8, сколько уже от цены покупки потерял за годок другой?
А що, утоплені бітки зі штатів, підшаманені в гаражах поскота, теж дешевшають?
-
ib_investor
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:20
барабашов написав:
Мне кажется что ты "вышел замуж" за Минскую, потому шо в расчётливости ты конечно все золотые медали наверно завоевал.
Человеки с твоим складом характера и выдержанностью 20 пачек в кульке БМВ или Босс могут получить только как взятку за подпись лет на ....надцать. Накопить столько они никогда не смогут.
Я мог бы тебе ответить так, как ты этого сам попросил. Но не буду. Какой смысл? Если ты задаешь личный вопрос, но тебе не интересен ответ на него, то ты тупо самоутверждаешься. Мешать не буду - мало ли, сколько тут нарциссов, любителей поговорить с зеркалом... Я уже отвечал и за какие деньги куплена квартира, и как я в принципе деньги зарабатываю
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7953
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 3269 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:27
zРадио написав: барабашов написав:
Мне кажется что ты "вышел замуж" за Минскую, потому шо в расчётливости ты конечно все золотые медали наверно завоевал.
Человеки с твоим складом характера и выдержанностью 20 пачек в кульке БМВ или Босс могут получить только как взятку за подпись лет на ....надцать. Накопить столько они никогда не смогут.
Я мог бы тебе ответить так, как ты этого сам попросил. Но не буду. Какой смысл? Если ты задаешь личный вопрос, но тебе не интересен ответ на него, то ты тупо самоутверждаешься. Мешать не буду - мало ли, сколько тут нарциссов, любителей поговорить с зеркалом... Я уже отвечал и за какие деньги куплена квартира, и как я в принципе деньги зарабатываю
Мені здається, справа тут не в нарцисах.
Нерухомість - спорт індивідуальний, кожен з них люто ненавидить іншого. Тому і міряються віртуальними статками, типа цього балабола максіма з Одеси.
А коли з‘являється хтось, хто заважає їм сосати один-одному кінці, то навалюються всією кодлою, а модератор допомагає.
От побачите, все потре, як офтоп, але офтопні та образливі повідомлення «прохожєго» залишить, бо такі тут правила форуму.
-
ib_investor
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 27.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ib_investor
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19423
|3234483
|
|
|7
|19569
|
|
|129
|229393
|
|