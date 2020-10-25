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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5480548154825483

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:41

  zРадио написав:
  BIGor написав:Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.


И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается

Так цеж Фундамент, який вроді теж з проблемами.
Там ще поряд Ла-ла-ленд.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Покупать ссаные гостинки на Лесном по 110 тыс долларов - это удел неудачливых спекулянтов вроде тебя ) Что касается моей Минской - без ремонта до обвала в 2008-м она стоила где-то 360 тыс.

пеши исчо удачливый иксперд...
кстати не забудь памперсы сменить :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:09

  zРадио написав:
  Прохожий написав:ТЫ намекаешь что этот хлам РЕАЛЬНО продавался за 400куе???
ну хотя если ТЫ покупал "обоссанные гостинки" на лесном по 110куе за шт то норм... :mrgreen:


Покупать ссаные гостинки на Лесном по 110 тыс долларов - это удел неудачливых спекулянтов вроде тебя ) Что касается моей Минской - без ремонта до обвала в 2008-м она стоила где-то 360 тыс. На то время это был один из лучших новостроев в городе. А мне досталась в 2011-м за 200 тыс с ремонтом, который я переделывал только в одной комнате, и то потому что сам этого захотел. Надеюсь, с алгеброй дружишь и в расчетах не утонешь :mrgreen:

Мне кажется что ты "вышел замуж" за Минскую, потому шо в расчётливости ты конечно все золотые медали наверно завоевал.
Человеки с твоим складом характера и выдержанностью 20 пачек в кульке БМВ или Босс могут получить только как взятку за подпись лет на ....надцать. Накопить столько они никогда не смогут.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 00:20

  барабашов написав:Мне кажется что ты "вышел замуж" за Минскую, потому шо в расчётливости ты конечно все золотые медали наверно завоевал.
Человеки с твоим складом характера и выдержанностью 20 пачек в кульке БМВ или Босс могут получить только как взятку за подпись лет на ....надцать. Накопить столько они никогда не смогут.


Я мог бы тебе ответить так, как ты этого сам попросил. Но не буду. Какой смысл? Если ты задаешь личный вопрос, но тебе не интересен ответ на него, то ты тупо самоутверждаешься. Мешать не буду - мало ли, сколько тут нарциссов, любителей поговорить с зеркалом... Я уже отвечал и за какие деньги куплена квартира, и как я в принципе деньги зарабатываю
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 01:18

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  BIGor написав:Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.


И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается

Комплекс сам маленький, но квартиры с рынка и с застройщика одинаковые есть. Походу с застройщиком может сыграть злую шутку продажа дешевых квартир спекулям 2 года назад...

  remark написав:Это ЖК Welcome Home на Стеценка или что то другое?

Да, его смотрел.

Это не про него? https://nerukhomi.ua/news/obektyi/sud-k ... -domah.htm
Damien
 
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