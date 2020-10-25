zРадио написав:

Прохожий написав: ТЫ намекаешь что этот хлам РЕАЛЬНО продавался за 400куе???

ну хотя если ТЫ покупал "обоссанные гостинки" на лесном по 110куе за шт то норм... ТЫ намекаешь что этот хлам РЕАЛЬНО продавался за 400куе???ну хотя если ТЫ покупал "обоссанные гостинки" на лесном по 110куе за шт то норм...

Покупать ссаные гостинки на Лесном по 110 тыс долларов - это удел неудачливых спекулянтов вроде тебя ) Что касается моей Минской - без ремонта до обвала в 2008-м она стоила где-то 360 тыс. На то время это был один из лучших новостроев в городе. А мне досталась в 2011-м за 200 тыс с ремонтом, который я переделывал только в одной комнате, и то потому что сам этого захотел. Надеюсь, с алгеброй дружишь и в расчетах не утонешь