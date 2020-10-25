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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5480548154825483

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 01:18

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  BIGor написав:Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.


И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается

Комплекс сам маленький, но квартиры с рынка и с застройщика одинаковые есть. Походу с застройщиком может сыграть злую шутку продажа дешевых квартир спекулям 2 года назад...

  remark написав:Это ЖК Welcome Home на Стеценка или что то другое?

Да, его смотрел.

Это не про него? https://nerukhomi.ua/news/obektyi/sud-k ... -domah.htm
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 01:57

:mrgreen:
  remark написав:Что подразумевается под термином время умных денег?

Всё просто.
Котлованный спекулянт Первый не смог выйти по переуступке из Варшаавского...
Пришлось оформлять право собственности и получать ключи...
Не...Ну может ещё выкрутится.

Ну не всё ж разжёвывать?

ПС спекулянта может понять только дугой спекулянт.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:00

  BIGor написав:Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.

Так отож.
Первый получил ключи...
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не думаю, что Первый стал бы оглашать цифру до ее фиксации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:26

  UA написав::mrgreen:
  remark написав:Что подразумевается под термином время умных денег?

Всё просто.
Котлованный спекулянт Первый не смог выйти по переуступке из Варшаавского...
Пришлось оформлять право собственности и получать ключи...
Не...Ну может ещё выкрутится.

Ну не всё ж разжёвывать?

ПС спекулянта может понять только дугой спекулянт.


Что-то пришла на ум аналогия: спекули - это игроки на фьючерсах.
В данном случае чувак не смог продать фьючерс до срока экспирации и пришлось принимать партию бетона.
:)
Востаннє редагувалось baraka в Пон 26 жов, 2020 02:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 02:31

  baraka написав:что-то пришла на ум аналогия: спекули - это игроки на фьючерсах.
в данном случае чувак не смог продать фьючерс и пришлось принимать партию бетона
:)


Вспомнилось :lol: :lol: :lol: Надеюсь, с бетоном этого не случится

День 20 апреля уже вошел в историю рынка нефти как день, когда финансовые обязательства на поставки – фьючерсы – упали в цене ниже нуля. Что, по сути, означает: продавцы должны доплачивать покупателям за то, чтобы те забрали у них обязательства по поставкам добытой нефти

https://economics.segodnya.ua/economics ... 33344.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 09:21

  UA написав::mrgreen:
  remark написав:Что подразумевается под термином время умных денег?

Всё просто.
Котлованный спекулянт Первый не смог выйти по переуступке из Варшаавского...
Пришлось оформлять право собственности и получать ключи...
Не...Ну может ещё выкрутится.

Ну не всё ж разжёвывать?

ПС спекулянта может понять только дугой спекулянт.


Заробляти на падаючому ринку можуть хіба що корупціонери.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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