Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Интересовался ЖК на Стеценка, сейчас картина такая - перекупы продают квартиры немного дешевле с поставкой "сейчас" чем застройщик с поставкой в 2021 году.
И как с выбором у застройщика? Есть он большой, то это очень тревожный звоночек - инвесторы закрывают позиции текущим потребительским спросом, вследствие чего застройщики не могут продавать, а значит и выполнять ранее взятые обязательства, и пирамидка складывается
Комплекс сам маленький, но квартиры с рынка и с застройщика одинаковые есть. Походу с застройщиком может сыграть злую шутку продажа дешевых квартир спекулям 2 года назад...
remark написав:Это ЖК Welcome Home на Стеценка или что то другое?
baraka написав:что-то пришла на ум аналогия: спекули - это игроки на фьючерсах. в данном случае чувак не смог продать фьючерс и пришлось принимать партию бетона
Вспомнилось Надеюсь, с бетоном этого не случится
День 20 апреля уже вошел в историю рынка нефти как день, когда финансовые обязательства на поставки – фьючерсы – упали в цене ниже нуля. Что, по сути, означает: продавцы должны доплачивать покупателям за то, чтобы те забрали у них обязательства по поставкам добытой нефти