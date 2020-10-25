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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:33
airmax78 написав:
Не думаю, что Первый стал бы оглашать цифру до ее фиксации.
Как думаете, зачем он 2 раза ездил в ОП Варшавского узнавать цену трёхи? Для меня? Ага, щас. Узнавал за сколько можно слить свою трёху. 30 тыс, о которых он говорил, можно срубить с однухи или двухи? Сомневаюсь. Хотя с двухи может получиться-бывают, наверное, меценаты.
Напомню, что в своём первом сообщение про 30 тыс Первый упомянул про налоги
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:47
Serg-ik написав: UA написав:
Сейчас все спекулянты с Столице групп. Все остальные застройщики потеряли доверие профессиональных игроков рынка недвижимости.
потому что нефиг играть-работать надо
Бажано - таксистами, електриками, парковщиками)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53
Зайшов на форум без авторизації.
Побачив коментарі Сержика , франта і ко.
Сумно, б***. Втрачаю віру в людей.
Особливо вразило повідомлення Сержика.... просто капець...
Всім процвітання!
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:54
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:56
Хлопче, не втрачай віру.
Починай ремонт у Варшавському)))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:13
ib_investor написав:
Хлопче, не втрачай віру.
Починай ремонт у Варшавському)))
Віртуальних +30куе на деривативів є, а на ремонт реальних нема
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:17
flyman написав: ib_investor написав:
Хлопче, не втрачай віру.
Починай ремонт у Варшавському)))
Віртуальних +30куе на деривативів є, а на ремонт реальних нема
Для суспільства це користь.
Сплата податків з боку спекулянта деривативами - що може бути краще?)))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:30
В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:35
Та які там кейси, тьотя?
Від тебе одне балабольство.
Де квартира - не кажеш. Всі регочуть, окрім декількох таких самих, як і ти, брехунів.
Про білу з/п втираєш. Але у податковій тебе нема.
Акції купуєш, але потім
Так які тут РЕАЛЬНі кейси, тьотя?)))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:37
airmax78 написав:
В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
Это Вы о истории с поездками Первого в ОП, чтобы узнать для меня цену на трёхи?
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