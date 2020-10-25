Зайшов на форум без авторизації.
Побачив коментарі Сержика , франта і ко.
Сумно, б***. Втрачаю віру в людей.
Особливо вразило повідомлення Сержика.... просто капець...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53
Зайшов на форум без авторизації.
Побачив коментарі Сержика , франта і ко.
Сумно, б***. Втрачаю віру в людей.
Особливо вразило повідомлення Сержика.... просто капець...
Всім процвітання!
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:54
Чули вже про постанову апеляційного адмін.суду про зобов‘язання КМДА добудувати один з будинків Войцеховського?
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:13
Віртуальних +30куе на деривативів є, а на ремонт реальних нема
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:17
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это Вы о истории с поездками Первого в ОП, чтобы узнать для меня цену на трёхи?
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да не только это. Любой кейс, рассказанный здесь в +/- подробностях, тут же обрастает мегатоннами Г. Каюсь, и я грешен. Минскую перетирал. Но это, кстати, не только для этой ветки характерно. Трололо в своей ветке тоже имел неосторожность поделиться результатами, при том что о своих шагах сообщал чуть ли не в режиме онлайн. Коллективным разумом был объявлен, в результате, балаболом.
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Из форума домика про Варшавский:
Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал:
1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка).
2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию.
3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше...
4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика.
5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно.
6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью).
Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..
Печалька...
Вот такие прелести Варшавского.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Пон 26 жов, 2020 11:57
Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской
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