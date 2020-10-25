Додано: Пон 26 жов, 2020 11:54

Из форума домика про Варшавский:Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал:1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка).2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию.3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше...4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика.5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно.6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью).Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..Печалька...Вот такие прелести Варшавского.