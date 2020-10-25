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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54825483548454855486>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:53

Зайшов на форум без авторизації.
Побачив коментарі Сержика , франта і ко.

Сумно, б***. Втрачаю віру в людей.

Особливо вразило повідомлення Сержика.... просто капець...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:54

Чули вже про постанову апеляційного адмін.суду про зобов‘язання КМДА добудувати один з будинків Войцеховського?
:) :) :)
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:56

Хлопче, не втрачай віру.
Починай ремонт у Варшавському)))
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:13

  ib_investor написав:Хлопче, не втрачай віру.
Починай ремонт у Варшавському)))

Віртуальних +30куе на деривативів є, а на ремонт реальних нема
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:17

  flyman написав:
  ib_investor написав:Хлопче, не втрачай віру.
Починай ремонт у Варшавському)))

Віртуальних +30куе на деривативів є, а на ремонт реальних нема

Для суспільства це користь.
Сплата податків з боку спекулянта деривативами - що може бути краще?)))
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.

Это Вы о истории с поездками Первого в ОП, чтобы узнать для меня цену на трёхи?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да не только это. Любой кейс, рассказанный здесь в +/- подробностях, тут же обрастает мегатоннами Г. Каюсь, и я грешен. Минскую перетирал. Но это, кстати, не только для этой ветки характерно. Трололо в своей ветке тоже имел неосторожность поделиться результатами, при том что о своих шагах сообщал чуть ли не в режиме онлайн. Коллективным разумом был объявлен, в результате, балаболом.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из форума домика про Варшавский:
Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал:
1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка).
2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию.
3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше...
4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика.
5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно.
6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью).
http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 17880.html
Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..
Печалька...
Вот такие прелести Варшавского.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:57

  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской
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