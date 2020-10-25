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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5483548454855486>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:04

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Вы соврали насчет Еврокара, вы слилить от ответа о влиянии эксроу-счетов. ..

на этом, в принципе, заканчиваю бессмысленное общение с вами.
Мне некому и не за чем врать, ибо нет у меня никаких интересов на этой форумной говорилке. А вот люди знакомые у меня работают в разных интересных промышленностях, потому, если уже что напишу, то знаю о чем. Но вам виднее - копипастите свои графики, некоторым нравится
Адьё!


Сожалею, что мой призыв не путать остроту дискуссии с переходом на личности остался вами проигнорирован.

PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы! Вас обидело слово "ложь" - могли бы сами заменить его на "недопонимание". Но я то откуда могу знать, что вы недопоняли, пока вы сами не вынесите это на обсуждение? Когда в авторитетных публичных источниках говорится об обвале производства, а от вас поступает информация о его перегруженности, без лишних разбирательств - это ложь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:12

  remark написав:Из форума домика про Варшавский:
Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал:
1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка).
2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию.
3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше...
4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика.
5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно.
6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью).
http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 17880.html
Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..
Печалька...
Вот такие прелести Варшавского.


Жизнь - боль...:-)
Навіщо Вам домік?
Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки. Наприклад Варшавський. 2592 учасники.

І життя забуяє інформацією.

Ну і дякую не забудьте:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:16

  Первый написав:
  remark написав:Из форума домика про Варшавский:
..........Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..

Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки.

наверное воду подают по телеграмм-каналу, а не по трубам
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:17

  Serg-ik написав:
  Первый написав:
  remark написав:Из форума домика про Варшавский:
..........Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..

Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки.

наверное воду подают по телеграмм-каналу, а не по трубам

Централизованная горячая вода в домах с ИТП - непозволительная роскошь и зло (если она, все-таки, есть). Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 26 жов, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:18

  Первый написав:
  remark написав:Из форума домика про Варшавский:
Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал:
1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка).
2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию.
3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше...
4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика.
5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно.
6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью).
http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 17880.html
Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..
Печалька...
Вот такие прелести Варшавского.


Жизнь - боль...:-)
Навіщо Вам домік?
Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки. Наприклад Варшавський. 2592 учасники.

І життя забуяє інформацією.

Ну і дякую не забудьте:-)


не понял
что за движняк у людей если права собственности нет ? Или они уже делают ремонты без права собственности и им надо вода и ляктричество ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:27

  baraka написав:не понял
что за движняк у людей если права собственности нет ? Или они уже делают ремонты без права собственности и им надо вода и ляктричество ?


Так и есть документы с опозданием на года, а народу надоело в аренде сидеть вот и рвутся в ремонты любой ценой.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Централизованная горячая вода в домах с ИТП - непозволительная роскошь и зло (если она, все-таки, есть). Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.

Серьёзно???
А на кой хрен в проекте есть подача горячей воды и трубы горячего водоснабжения по всему дому? На кой хрен люди платили за всё это???
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:59

  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Я могу узнать, какие были истории ?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:00

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Централизованная горячая вода в домах с ИТП - непозволительная роскошь и зло (если она, все-таки, есть). Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.

Серьёзно???
А на кой хрен в проекте есть подача горячей воды и трубы горячего водоснабжения по всему дому? На кой хрен люди платили за всё это???

Это на будущее. Когда термояд или упавшая в 0 себестоимость возобновляемой энергии вернут цену гКалл тепла на уровень 1-2 долл.США.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:01

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Я могу узнать, какие были истории ?

Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням.
Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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