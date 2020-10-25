Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:.. Вы соврали насчет Еврокара, вы слилить от ответа о влиянии эксроу-счетов. ..
на этом, в принципе, заканчиваю бессмысленное общение с вами. Мне некому и не за чем врать, ибо нет у меня никаких интересов на этой форумной говорилке. А вот люди знакомые у меня работают в разных интересных промышленностях, потому, если уже что напишу, то знаю о чем. Но вам виднее - копипастите свои графики, некоторым нравится Адьё!
Сожалею, что мой призыв не путать остроту дискуссии с переходом на личности остался вами проигнорирован.
PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы! Вас обидело слово "ложь" - могли бы сами заменить его на "недопонимание". Но я то откуда могу знать, что вы недопоняли, пока вы сами не вынесите это на обсуждение? Когда в авторитетных публичных источниках говорится об обвале производства, а от вас поступает информация о его перегруженности, без лишних разбирательств - это ложь!
remark написав:Из форума домика про Варшавский: Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал: 1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка). 2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию. 3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше... 4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика. 5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно. 6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью). http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 17880.html Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры.. Печалька... Вот такие прелести Варшавского.
Жизнь - боль... Навіщо Вам домік? Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки. Наприклад Варшавський. 2592 учасники.
remark написав:Из форума домика про Варшавский: ..........Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры..
Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки.
наверное воду подают по телеграмм-каналу, а не по трубам
Централизованная горячая вода в домах с ИТП - непозволительная роскошь и зло (если она, все-таки, есть). Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 26 жов, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
remark написав:Из форума домика про Варшавский: Был сегодня в Управдоме по седьмой очереди. Что узнал: 1.Дают договора на обслуживание с тарифом 10.89грн квадрат(двушка). 2.С момента подписания будем платить за придомовую территорию. 3.Ключи после подключения воды. Не раньше чем через месяц, а то и больше... 4.Проблема подключения воды не ЖЕКа, а застройщика. 5.Дают квитанции на предоплату за электроэнергию и придомовую территорию+отопление. В сумме 10700. Без предоплаты не будет и ключей, что и так понятно. 6.Право собственности не раньше чем через год(пока занимаются 4-й очередью). http://forum.domik.ua/mikrorajon-varsha ... 17880.html Всем привет. Сегодня заходила за ключами. Сказали, что горячей воды не будет... И в остальных очередях ее якобы нет, потому что все жильцы написали отказ, потому что у всех бойлеры.. Печалька... Вот такие прелести Варшавского.
Жизнь - боль... Навіщо Вам домік? Відкрийте для себе канали в телеграмі. Підніміть собі віки. Наприклад Варшавський. 2592 учасники.
І життя забуяє інформацією.
Ну і дякую не забудьте:-)
не понял что за движняк у людей если права собственности нет ? Или они уже делают ремонты без права собственности и им надо вода и ляктричество ?
airmax78 написав:Централизованная горячая вода в домах с ИТП - непозволительная роскошь и зло (если она, все-таки, есть). Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.
Серьёзно??? А на кой хрен в проекте есть подача горячей воды и трубы горячего водоснабжения по всему дому? На кой хрен люди платили за всё это???
airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
Я могу узнать, какие были истории ?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
airmax78 написав:Централизованная горячая вода в домах с ИТП - непозволительная роскошь и зло (если она, все-таки, есть). Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.
Серьёзно??? А на кой хрен в проекте есть подача горячей воды и трубы горячего водоснабжения по всему дому? На кой хрен люди платили за всё это???
Это на будущее. Когда термояд или упавшая в 0 себестоимость возобновляемой энергии вернут цену гКалл тепла на уровень 1-2 долл.США.
airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
Я могу узнать, какие были истории ?
Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням. Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.