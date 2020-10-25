RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5483548454855486

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:06

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Я могу узнать, какие были истории ?

Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням.
Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.

Завистники детектед
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10067
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1217 раз.
Подякували: 2828 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:09

  airmax78 написав:.. Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.

у меня в доме таких свидетелей бойлеров было поначалу большинство.
Затем оказалось, что мощности насосов, что качают холодную, не хватало на пиковое потребление утром. Народ массово подключил горячую, проблема ушла
sequence
 
Повідомлень: 4131
З нами з: 29.12.15
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:24

  airmax78 написав:Это на будущее. Когда термояд или упавшая в 0 себестоимость возобновляемой энергии вернут цену гКалл тепла на уровень 1-2 долл.США.


У Энергоатома ее себестоимость итак составляет 1,8 доллара
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7960
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 3272 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:46

  zРадио написав:..
PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..

перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника: https://ukrautoprom.com.ua/statystyka-p ... resni-2020
Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года.
А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза.
Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.
sequence
 
Повідомлень: 4131
З нами з: 29.12.15
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:41

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..

перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника: https://ukrautoprom.com.ua/statystyka-p ... resni-2020
Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года.
А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза.
Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.


Вообще-то я эту статистику сам давал сюда в начале октября. Удалили как оффтоп. Но статистика на промышленному производству на месте - смотрите на валютной ветке. Там все есть, все однозначно и понятно! Импорт прет из-за непаритетного обменного курса, в то время как внутреннее производство умирает (в том числе автомобилей). И это никакое на начало ковида - это с начала ковида без малейшего просвета!

Но вы продолжайте оперировать слухами и внутренней статистикой продаж по вашему сегменту...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7960
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 3272 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 5483548454855486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1941, 1942, 1943
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19423 3234833
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 00:26
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.