Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.
Я могу узнать, какие были истории ?
Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням. Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.
airmax78 написав:.. Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.
у меня в доме таких свидетелей бойлеров было поначалу большинство. Затем оказалось, что мощности насосов, что качают холодную, не хватало на пиковое потребление утром. Народ массово подключил горячую, проблема ушла
zРадио написав:.. PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..
перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника: https://ukrautoprom.com.ua/statystyka-p ... resni-2020 Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года. А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза. Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.
zРадио написав:.. PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..
перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника: https://ukrautoprom.com.ua/statystyka-p ... resni-2020 Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года. А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза. Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.
Вообще-то я эту статистику сам давал сюда в начале октября. Удалили как оффтоп. Но статистика на промышленному производству на месте - смотрите на валютной ветке. Там все есть, все однозначно и понятно! Импорт прет из-за непаритетного обменного курса, в то время как внутреннее производство умирает (в том числе автомобилей). И это никакое на начало ковида - это с начала ковида без малейшего просвета!
Но вы продолжайте оперировать слухами и внутренней статистикой продаж по вашему сегменту...