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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5484548554865487>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:06

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Я могу узнать, какие были истории ?

Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням.
Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.

Завистники детектед
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:09

  airmax78 написав:.. Всем ставить накопительные водонагреватели. Можно только приветствовать решение УК Варшавского не включать горячую воду.

у меня в доме таких свидетелей бойлеров было поначалу большинство.
Затем оказалось, что мощности насосов, что качают холодную, не хватало на пиковое потребление утром. Народ массово подключил горячую, проблема ушла
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:24

  airmax78 написав:Это на будущее. Когда термояд или упавшая в 0 себестоимость возобновляемой энергии вернут цену гКалл тепла на уровень 1-2 долл.США.


У Энергоатома ее себестоимость итак составляет 1,8 доллара
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:46

  zРадио написав:..
PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..

перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника: https://ukrautoprom.com.ua/statystyka-p ... resni-2020
Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года.
А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза.
Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:41

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..

перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника: https://ukrautoprom.com.ua/statystyka-p ... resni-2020
Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года.
А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза.
Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.


Вообще-то я эту статистику сам давал сюда в начале октября. Удалили как оффтоп. Но статистика по промышленному производству на месте - смотрите на валютной ветке за прошлую неделю. Там все есть, все однозначно и понятно! Импорт прет из-за непаритетного обменного курса, в то время как внутреннее производство (в том числе автомобилей) умирает. И это никакое на начало ковида - это с начала ковида без малейшего просвета!

Но вы продолжайте оперировать слухами и статистикой выборочных сегментов. Здесь это предпочитают системному подходу (например, тулят Варшавский в качестве индикатора всего первичного рынка), и в потере адекватности вас никто не обвинит - "теплая ванна"...
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:49

zРадио
Ладно
Убедил
Полный крах таки скоро
Порошенко и нацисты в этом виноваты
Курс какой будет без карантина на 1.1.2021 к примеру и на 1.07.2021 ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:25

  барабашов написав:Полный крах таки скоро
Порошенко и нацисты в этом виноваты


Бан провокатору
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:42

  zРадио написав:
  барабашов написав:Полный крах таки скоро
Порошенко и нацисты в этом виноваты


Бан провокатору

Чаво й то сразу бан?
Это ж абзац с твоей методички!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:46

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  барабашов написав:Полный крах таки скоро
Порошенко и нацисты в этом виноваты


Бан провокатору

Чаво й то сразу бан?
Это ж абзац с твоей методички!


Я ж говорю - провокатор
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:02

  zРадио написав:
  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской


Не сожалейте, это они всей толпой завидуют.
А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.
Хамишь условный ты - хамят условному тебе.
"Контролируй Силу! Не поддавайся темной стороне ее" (с))))
Другое дело, когда свои соображения касательно ситуации в целом, кто-то всенепременно примеряет на свой счет. Ну вот что делать?

ЗЫ: Кстати, Максиму весьма рекомендую взять пример с Зрадио - "купил для себя, делаю ремонт для себя. Буду жить в своей "прэлести" пока цена не вырастет в 10 раз минимум (тут беспроигрышный триггер - либо жить вечно либо хорошо заработать)))), когда начну покупать инвестиционную недвигу - будете кидаться тапками. "

Всем хорошего настроения)))
rjkz
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