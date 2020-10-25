Додано: Пон 26 жов, 2020 13:46

zРадио написав: ..

PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы.. ..PS: ложь о Еврокаре я подтвердил не графиками, а прямой речью их пресс-службы..

перед заслуженным игнором я вам вывалю на гора вашу любимую статистику из официального источника:Мой знакомый на Еврокаре только что мне подтвердил, что октябрьские заказы дилеров выше и идут на рекорд за последние лет пять. Про то, что установленная мощность завода 45К тачек в год я не говорил и не собираюсь - это было в планах 2006 года.А вы там читайте больше пресс-релизы, это будет вам альтернативой божьей росы в глаза.Тоже самое вам глаголят про недвигу, но вы продолжайте оперировать статистикой времен начала Ковида/2го квартала.