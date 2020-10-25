"Дыра" в бюджете Украины достигла 82 млрд грн.
Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 3,5%.
В Нью-Йорке арендная плата упала до десятилетнего минимума
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что вы тут ребята... всё собачитесь, да байки травите
"Дыра" в бюджете Украины достигла 82 млрд грн.
Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 3,5%.
В Нью-Йорке арендная плата упала до десятилетнего минимума
Востаннє редагувалось Чукча2 в Пон 26 жов, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:07
Флай, ну Вам-то чего жаловаться?
Все знают Ваше пристрастие к мазохизму еще со времен "комнаты с холодильником и дочкой хозяйки".
Вам пытаются доставить удовольствие)))))
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:12
Это непорядок и он будет исправлен полной остановкой АЭС в пользу чадящих ТЭС и вентиляторов рыжего татарина.
Кстати, никто не задумывался о идеологии такой "зеленой" энергетики, когда у одного и того-же ...эээ...чудака и "зеленая" энергетика и самая экологичная угольная?
"Здесь играем. а здесь рыбу заворачивали"(с)
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:15
Я ж за минскую повинился в следующем же посте. Но по минской сложно было удержаться после всех этих выпадов в сторону "купленных на пике модных мопов".
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:22
Нет, дружище, ситуации радикально разные. Если бы я купил на пике, я бы сам всем дал над собой посмеяться. Но правда жизни в том, что я купил то, что перед покупкой подешевело на 50%, а ты - то, что перед покупкой подорожало на 30%
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:23
Йопсель, я по испански не бум-бум.
Но это передрали с Форбса, который ссылался на СтритИзи.
Я недавно это выкладывал в перепечатке Лига-нет.
В общем-то касается прежде всего МАнхеттена, в остальных районах NYC, есть небольшое снижение аренды (что само по себе уже событие), а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какой-то вечер исповедей и покаяния
"Внешним признаком истинности покаяния служит дальнейшая жизнь, мысли и поступки грешника"
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:26
airmax78, zРадио.
Ща прослезился. Кота Леопольда вспомнил.
"Ребята, давайте жить дружно" и все такое.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:27
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:34
Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
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