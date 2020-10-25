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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5484548554865487

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что вы тут ребята... всё собачитесь, да байки травите

"Дыра" в бюджете Украины достигла 82 млрд грн.
https://korrespondent.net/ukraine/42885 ... 2-mlrd-hrn

Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 3,5%.
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2009259

В Нью-​Йорке арендная плата упала до десятилетнего минимума
https://www.diariolibre.com/usa/actuali ... IA22225782
Востаннє редагувалось Чукча2 в Пон 26 жов, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:07

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:В который раз подтверждается: выкладывать тут реальные истории - гарантированно провоцировать потоки г0вна, которые не иссякают неделями, месяцами, годами и начинают подпитывать себя сами. Потому что чего-чего, а г0вна в наших согражданах запас неограниченный.


Я могу узнать, какие были истории ?

Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням.
Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.


Флай, ну Вам-то чего жаловаться?
Все знают Ваше пристрастие к мазохизму еще со времен "комнаты с холодильником и дочкой хозяйки".
Вам пытаются доставить удовольствие)))))
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:12

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это на будущее. Когда термояд или упавшая в 0 себестоимость возобновляемой энергии вернут цену гКалл тепла на уровень 1-2 долл.США.


У Энергоатома ее себестоимость итак составляет 1,8 доллара



Это непорядок и он будет исправлен полной остановкой АЭС в пользу чадящих ТЭС и вентиляторов рыжего татарина.
Кстати, никто не задумывался о идеологии такой "зеленой" энергетики, когда у одного и того-же ...эээ...чудака и "зеленая" энергетика и самая экологичная угольная?
"Здесь играем. а здесь рыбу заворачивали"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:15

  zРадио написав:
Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской

Я ж за минскую повинился в следующем же посте. Но по минской сложно было удержаться после всех этих выпадов в сторону "купленных на пике модных мопов".
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:22

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской

Я ж за минскую повинился в следующем же посте. Но по минской сложно было удержаться после всех этих выпадов в сторону "купленных на пике модных мопов".


Нет, дружище, ситуации радикально разные. Если бы я купил на пике, я бы сам всем дал над собой посмеяться. Но правда жизни в том, что я купил то, что перед покупкой подешевело на 50%, а ты - то, что перед покупкой подорожало на 30%
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:23

  Чукча2 написав:Ну что вы тут ребята... всё собачитесь, да байки травите

"Дыра" в бюджете Украины достигла 82 млрд грн.
https://korrespondent.net/ukraine/42885 ... 2-mlrd-hrn

Продажи новых домов в США в сентябре снизились на 3,5%.
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2009259

В Нью-​Йорке арендная плата упала до десятилетнего минимума
https://www.diariolibre.com/usa/actuali ... IA22225782


Йопсель, я по испански не бум-бум.
Но это передрали с Форбса, который ссылался на СтритИзи.
Я недавно это выкладывал в перепечатке Лига-нет.
В общем-то касается прежде всего МАнхеттена, в остальных районах NYC, есть небольшое снижение аренды (что само по себе уже событие), а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой-то вечер исповедей и покаяния
"Внешним признаком истинности покаяния служит дальнейшая жизнь, мысли и поступки грешника"
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:26

airmax78, zРадио.
Ща прослезился. Кота Леопольда вспомнил.
"Ребята, давайте жить дружно" и все такое. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:27

  rjkz написав:А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.


Вы правы, спасибо
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:34

Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
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