Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской
Я ж за минскую повинился в следующем же посте. Но по минской сложно было удержаться после всех этих выпадов в сторону "купленных на пике модных мопов".
Нет, дружище, ситуации радикально разные. Если бы я купил на пике, я бы сам всем дал над собой посмеяться. Но правда жизни в том, что я купил то, что перед покупкой подешевело на 50%, а ты - то, что перед покупкой подорожало на 30%
Йопсель, я по испански не бум-бум. Но это передрали с Форбса, который ссылался на СтритИзи. Я недавно это выкладывал в перепечатке Лига-нет. В общем-то касается прежде всего МАнхеттена, в остальных районах NYC, есть небольшое снижение аренды (что само по себе уже событие), а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом.
rjkz написав:а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом.
Скорее всего, это общий тренд, зарождающийся по всем (или большинству) крупным городам - население Киева уменьшается впервые с 90-х. Пока несущественно - на 6 тыс человек за 8 месяцев 2020-го, но с учетом положительного прироста всех прошлых лет, gap уже не такой и скромный. А ведь Госстат еще и не видит уехавших понаехов - это только косвенно по падению спроса на аренду можно оценить
zРадио написав: Максим, я все же как на правах относительно новенького на ветке замечу, что именно ты вместе с поддакивателями и создали эту культуру. Я до сих пор сожалею, что поделился информацией по Минской
Я ж за минскую повинился в следующем же посте. Но по минской сложно было удержаться после всех этих выпадов в сторону "купленных на пике модных мопов".
Нет, дружище, ситуации радикально разные. Если бы я купил на пике, я бы сам всем дал над собой посмеяться. Но правда жизни в том, что я купил то, что перед покупкой подешевело на 50%, а ты - то, что перед покупкой подорожало на 30%
Ты же не знаешь что я купил, где, по какой цене, за сколько его сейчас выставляют (а сейчас там продается полный аналог моей кватиры). Но выводы уже готовы. Ну и, согласись, когда сам сидишь в переоцененном ... объекте (заметь - сдержался) кидаться какахами в других как-то некомильфо.
Serg-ik написав:Интересно почитать каменты под видео..
такое ощущение, что каждый второй отзыв там вашего авторства - "жлобы, снизьте цены на 10%" и т.д. мне вот интересно, почему нет ветки "когда начнется обвал нереальных цен на Лексусы в салонах?" Категория ценовая идентична, но никто не возмущается, а берут тазик за те деньги, что в наличии