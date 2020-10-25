Додано: Пон 26 жов, 2020 18:51

zРадио написав: rjkz написав: а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом. а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом.



Скорее всего, это общий тренд, зарождающийся по всем (или большинству) крупным городам - население Киева уменьшается впервые с 90-х. Пока несущественно - на 6 тыс человек за 8 месяцев 2020-го, но с учетом положительного прироста всех прошлых лет, gap уже не такой и скромный. А ведь Госстат еще и не видит уехавших понаехов - это только косвенно по падению спроса на аренду можно оценить



http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 820_ue.xls Скорее всего, это общий тренд, зарождающийся по всем (или большинству) крупным городам - население Киева уменьшается впервые с 90-х. Пока несущественно - на 6 тыс человек за 8 месяцев 2020-го, но с учетом положительного прироста всех прошлых лет, gap уже не такой и скромный. А ведь Госстат еще и не видит уехавших понаехов - это только косвенно по падению спроса на аренду можно оценить

Тренд такой, что люди до недавнего времени ВЫНУЖДЕНЫ были жить сверхкомпактно в городах.Почему людям раньше не пришла мысль в голову, что большинство работ можно выполнять удаленно - не знаю.Я, сначала вынужденно, по состоянию здоровья, но потом мне это понравилось, работал удаленно с 2002 или 2003 года - сейчас точней не вспомню. Интернет был еще тогда слабенький, через диал-ап. Компьютер с кинескопным монитором, принтер себе купил крутой, лазерный, его правда максимум ХР поддерживает, 7-я винда уже нет. Факс - и фсЁ! Свой офис на 3м2. А на встречи я итак на машине ездил. Так не пофиг-ли откуда я выезжаю - из дома или из офиса?Потом, уже когда открыл свою фирму, тоже приезжал в офис в основном когда были договоренности о встрече на "моей" территории. Это скорей была дань традициям. Было несколько лет, когда я вообще не арендовал офис. Это все условности. Бухгалтер делала все из дому, я не вылазил из-за баранки целыми днями и бывало ночами. Нафига платить за офис?Сейчас все сразу "умнеть начали". Тут были споры насчет того. что в Киеве инфраструктура, медицина и бла-бла-бла. Сейчас это правда. Но если будет спрос, одтвержденный финансами, в условном Зажопье Глопупского района, то будет там и медицина и все остальное. Не сразу. И в Киеве не сразу оно все возникло.Знакомый программист из Майкрософта получил уведомление, что сотрудники Майкрософт отныне могут работать удаленно по своему желанию. Их местопроживание не толко не регламентируется близостью работы, но и штатом и страной. Учитывая, что очень много индусов и китайцев работает там, то это может вызвать как минимум неприезд новых сотрудников. Что мешает работать в Майкрософте, проживая в Калькутте или Гуаньчжоу?Несколько ранее такое-же, даже несколько более либеральное, решение принял Твиттер и ряд других Ай-Ти компаний. Для США это новое. Это у нас условный Флай проснувшись, нашарил лапоть под поддоном, на котором спал, и через пару секунд он уже на работе. А там до самого последнего времени надо было ездить и тыкать клавы на рабочем месте в офисе.Есть, конечно, ветка о влиянии удаленки на РН, но она завяла. (это для Прохожего).