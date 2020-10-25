Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Serg-ik написав:Интересно почитать каменты под видео..
такое ощущение, что каждый второй отзыв там вашего авторства - "жлобы, снизьте цены на 10%" и т.д. мне вот интересно, почему нет ветки "когда начнется обвал нереальных цен на Лексусы в салонах?" Категория ценовая идентична, но никто не возмущается, а берут тазик за те деньги, что в наличии
Потому что новый Лексус - это высоколиквидное имущество, которое, отвечая на снижение спроса в конкретной местности, можно туда не везти, а отправить в другую локацию. А бетон - неликвид, который всегда будет подвержен рискам и условиям той местности, в которой находится. "География - это судьба", как говорил Наполеон ) Так вот КРЖН - это тоже судьба, формируемая экономической и демографической конъюнктурой Украины
airmax78 написав:Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу.
Так новый, или купленный? Перечитай комментарий, на который я отвечал (подсказка - слово "салон").
Что касается скорости обесценивания - по-разному, Максим, по разному. В 2009-м и 2014-2015 гг, например, бетон обесценивался быстрее лексусов. Хотя долгосрочно, конечно же, у недвижимости преимущество.
Почему я и акцентирую постоянно - важны точки входа и выхода, а не бездумные мантры о вечном дорожае, или вечном дешевее!
sequence Люди, покупающие новый или хотя бы 5ти летний LX, и местные борзописцы за обвал и фссЁпропало - это человеки из разных галактик. Это они ещё не в курсе, что 20ти летний LX из трехи на Оболони часто превращается в подвал Бучи, при этом требуя минимум тыщщ пять-семь в мес на поддержание возможности завестись по щелчку начальника. И это без 5ти грн/КМ расхода топлива.
Serg-ik написав:Интересно почитать каменты под видео..
такое ощущение, что каждый второй отзыв там вашего авторства - "жлобы, снизьте цены на 10%" и т.д. мне вот интересно, почему нет ветки "когда начнется обвал нереальных цен на Лексусы в салонах?" Категория ценовая идентична, но никто не возмущается, а берут тазик за те деньги, что в наличии
Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете?
барабашов написав:sequence Люди, покупающие новый или хотя бы 5ти летний LX, и местные борзописцы за обвал и фссЁпропало - это человеки из разных галактик. Это они ещё не в курсе, что 20ти летний LX из трехи на Оболони часто превращается в подвал Бучи, при этом требуя минимум тыщщ пять-семь в мес на поддержание возможности завестись по щелчку начальника. И это без 5ти грн/КМ расхода топлива.
Ухахаха. А биржевые шорт-селлеры и управляющие хедж-фондов - тоже бедняки, не зарабатывающие на Лексусы? Растишки наивно полагают, что их иррациональная вера в дорожай - признак богатства, а прогнозы на снижение - нищебродства. Рекомендовал rjkz не отвечать хамам, но и спускать им подобные глупости тоже не хочется...
rjkz написав:а вот по пригородам особого снижения не видно. Даже небольшой рост, возможно именно манхеттяне создали спрос своим свалом.
Скорее всего, это общий тренд, зарождающийся по всем (или большинству) крупным городам - население Киева уменьшается впервые с 90-х. Пока несущественно - на 6 тыс человек за 8 месяцев 2020-го, но с учетом положительного прироста всех прошлых лет, gap уже не такой и скромный. А ведь Госстат еще и не видит уехавших понаехов - это только косвенно по падению спроса на аренду можно оценить
Тренд такой, что люди до недавнего времени ВЫНУЖДЕНЫ были жить сверхкомпактно в городах. Почему людям раньше не пришла мысль в голову, что большинство работ можно выполнять удаленно - не знаю. Я, сначала вынужденно, по состоянию здоровья, но потом мне это понравилось, работал удаленно с 2002 или 2003 года - сейчас точней не вспомню. Интернет был еще тогда слабенький, через диал-ап. Компьютер с кинескопным монитором, принтер себе купил крутой, лазерный , его правда максимум ХР поддерживает, 7-я винда уже нет. Факс - и фсЁ! Свой офис на 3м2. А на встречи я итак на машине ездил. Так не пофиг-ли откуда я выезжаю - из дома или из офиса? Потом, уже когда открыл свою фирму, тоже приезжал в офис в основном когда были договоренности о встрече на "моей" территории. Это скорей была дань традициям. Было несколько лет, когда я вообще не арендовал офис. Это все условности. Бухгалтер делала все из дому, я не вылазил из-за баранки целыми днями и бывало ночами. Нафига платить за офис? Сейчас все сразу "умнеть начали". Тут были споры насчет того. что в Киеве инфраструктура, медицина и бла-бла-бла. Сейчас это правда. Но если будет спрос, одтвержденный финансами, в условном Зажопье Глопупского района, то будет там и медицина и все остальное. Не сразу. И в Киеве не сразу оно все возникло. Знакомый программист из Майкрософта получил уведомление, что сотрудники Майкрософт отныне могут работать удаленно по своему желанию. Их местопроживание не толко не регламентируется близостью работы, но и штатом и страной. Учитывая, что очень много индусов и китайцев работает там, то это может вызвать как минимум неприезд новых сотрудников. Что мешает работать в Майкрософте, проживая в Калькутте или Гуаньчжоу? Несколько ранее такое-же, даже несколько более либеральное, решение принял Твиттер и ряд других Ай-Ти компаний. Для США это новое. Это у нас условный Флай проснувшись, нашарил лапоть под поддоном, на котором спал, и через пару секунд он уже на работе. А там до самого последнего времени надо было ездить и тыкать клавы на рабочем месте в офисе.
Есть, конечно, ветка о влиянии удаленки на РН, но она завяла. (это для Прохожего).