Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17

airmax78 написав: Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу. Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу.

У меня есть знакомый, который приезжал из Одессы на Лехусе по работе. И один раз я приехал к нему в Одессу.Вот весь Киев тогда знал, что он крут, потому что приехал на крутом лохусе. И я один из немногих знал, что в Одессе он живет в старом доме без фундамента в частном секторе. Но это не мешало ему подтрунивать в свое время над моей 10+ летней на тот момент европейкой. Хотя иногда он останавливался в моей пустующей тогда квартире. которая стоила в несколько раз (на тот момент) дороже его лехуса.По этой-же причине сверхвысокий спрос на яфоны - когда девушка в клюпи светит 11-м яфоном - она крутая. То, что за несколько часов до этого она сидела за условной кассой условного АТБ - никто не узнает.Понты, понимаете-ли, они дороже денег стоят.