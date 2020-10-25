вот так фокус. это смелое предположение или биполярное расстройство психики?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:55
вот так фокус. это смелое предположение или биполярное расстройство психики?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:57
почему? расстройство психики?
Yuri_T спросил, я ему написал.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:07
Ну народ - то такое.
Меня ответы этого кадра впечатлили.
Такое впечатление, что сидишь прямиком в ОП условного застройщика, а он тебе парит про безопасность, про планировки, про комфорт и т. д.
"Постоянно имею обратную связь от клиентов: основные причины — планировки (особенно в домах 2018+), комфорт и безопасность"
То есть, все, что было построено до 18-го года - это так себе, быстро устаревающий шлачок?)))
Не, чел отднозначно в свое время подвизался на гербалайфах, самых острых в мире ножах и антиклещевых пылесосах
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17
У меня есть знакомый, который приезжал из Одессы на Лехусе по работе. И один раз я приехал к нему в Одессу.
Вот весь Киев тогда знал, что он крут, потому что приехал на крутом лохусе. И я один из немногих знал, что в Одессе он живет в старом доме без фундамента в частном секторе. Но это не мешало ему подтрунивать в свое время над моей 10+ летней на тот момент европейкой. Хотя иногда он останавливался в моей пустующей тогда квартире. которая стоила в несколько раз (на тот момент) дороже его лехуса.
По этой-же причине сверхвысокий спрос на яфоны - когда девушка в клюпи светит 11-м яфоном - она крутая. То, что за несколько часов до этого она сидела за условной кассой условного АТБ - никто не узнает.
Понты, понимаете-ли, они дороже денег стоят.
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