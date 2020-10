Додано: Пон 26 жов, 2020 18:55

proftpd66 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав: Ты же не знаешь что я купил, где, по какой цене, за сколько его сейчас выставляют (а сейчас там продается полный аналог моей кватиры). Но выводы уже готовы. Ты же не знаешь что я купил, где, по какой цене, за сколько его сейчас выставляют (а сейчас там продается полный аналог моей кватиры). Но выводы уже готовы.



до тех пор, минимум, пока не решишься озвучить локацию. до тех пор, минимум, пока не решишься



ЖК Чикаго ЖК Чикаго



вот так фокус. это смелое предположение или биполярное расстройство психики? вот так фокус. это смелое предположение или биполярное расстройство психики?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California