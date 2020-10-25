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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5486548754885489

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:55

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Ты же не знаешь что я купил, где, по какой цене, за сколько его сейчас выставляют (а сейчас там продается полный аналог моей кватиры). Но выводы уже готовы.


до тех пор, минимум, пока не решишься озвучить локацию.


ЖК Чикаго


вот так фокус. это смелое предположение или биполярное расстройство психики?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 18:57

  adeges написав:
  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:
до тех пор, минимум, пока не решишься озвучить локацию.


ЖК Чикаго


вот так фокус. это смелое предположение или биполярное расстройство психики?


почему? расстройство психики?

Yuri_T спросил, я ему написал.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:07

  Serg-ik написав:Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве

Ну народ - то такое.
Меня ответы этого кадра впечатлили.
Такое впечатление, что сидишь прямиком в ОП условного застройщика, а он тебе парит про безопасность, про планировки, про комфорт и т. д.
"Постоянно имею обратную связь от клиентов: основные причины — планировки (особенно в домах 2018+), комфорт и безопасность" :roll:
То есть, все, что было построено до 18-го года - это так себе, быстро устаревающий шлачок?)))
Не, чел отднозначно в свое время подвизался на гербалайфах, самых острых в мире ножах и антиклещевых пылесосах
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17

  airmax78 написав:Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу.


У меня есть знакомый, который приезжал из Одессы на Лехусе по работе. И один раз я приехал к нему в Одессу.
Вот весь Киев тогда знал, что он крут, потому что приехал на крутом лохусе. И я один из немногих знал, что в Одессе он живет в старом доме без фундамента в частном секторе. Но это не мешало ему подтрунивать в свое время над моей 10+ летней на тот момент европейкой. Хотя иногда он останавливался в моей пустующей тогда квартире. которая стоила в несколько раз (на тот момент) дороже его лехуса.
По этой-же причине сверхвысокий спрос на яфоны - когда девушка в клюпи светит 11-м яфоном - она крутая. То, что за несколько часов до этого она сидела за условной кассой условного АТБ - никто не узнает.
Понты, понимаете-ли, они дороже денег стоят.
rjkz
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  #<1 ... 5486548754885489
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