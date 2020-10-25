Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:34
Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:47
Скорее всего, это общий тренд, зарождающийся по всем (или большинству) крупным городам - население Киева уменьшается впервые с 90-х. Пока несущественно - на 6 тыс человек за 8 месяцев 2020-го, но с учетом положительного прироста всех прошлых лет, gap уже не такой и скромный. А ведь Госстат еще и не видит уехавших понаехов - это только косвенно по падению спроса на аренду можно оценить
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:53
Ты же не знаешь что я купил, где, по какой цене, за сколько его сейчас выставляют (а сейчас там продается полный аналог моей кватиры). Но выводы уже готовы. Ну и, согласись, когда сам сидишь в переоцененном ... объекте (заметь - сдержался) кидаться какахами в других как-то некомильфо.
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:55
такое ощущение, что каждый второй отзыв там вашего авторства - "жлобы, снизьте цены на 10%" и т.д.
мне вот интересно, почему нет ветки "когда начнется обвал нереальных цен на Лексусы в салонах?" Категория ценовая идентична, но никто не возмущается, а берут тазик за те деньги, что в наличии
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:02
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:13
sequence
Люди, покупающие новый или хотя бы 5ти летний LX, и местные борзописцы за обвал и фссЁпропало - это человеки из разных галактик.
Это они ещё не в курсе, что 20ти летний LX из трехи на Оболони часто превращается в подвал Бучи, при этом требуя минимум тыщщ пять-семь в мес на поддержание возможности завестись по щелчку начальника. И это без 5ти грн/КМ расхода топлива.
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:16
Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете?
Додано: Пон 26 жов, 2020 18:51
Тренд такой, что люди до недавнего времени ВЫНУЖДЕНЫ были жить сверхкомпактно в городах.
Почему людям раньше не пришла мысль в голову, что большинство работ можно выполнять удаленно - не знаю.
Я, сначала вынужденно, по состоянию здоровья, но потом мне это понравилось, работал удаленно с 2002 или 2003 года - сейчас точней не вспомню. Интернет был еще тогда слабенький, через диал-ап. Компьютер с кинескопным монитором, принтер себе купил крутой, лазерный , его правда максимум ХР поддерживает, 7-я винда уже нет. Факс - и фсЁ! Свой офис на 3м2. А на встречи я итак на машине ездил. Так не пофиг-ли откуда я выезжаю - из дома или из офиса?
Потом, уже когда открыл свою фирму, тоже приезжал в офис в основном когда были договоренности о встрече на "моей" территории. Это скорей была дань традициям. Было несколько лет, когда я вообще не арендовал офис. Это все условности. Бухгалтер делала все из дому, я не вылазил из-за баранки целыми днями и бывало ночами. Нафига платить за офис?
Сейчас все сразу "умнеть начали". Тут были споры насчет того. что в Киеве инфраструктура, медицина и бла-бла-бла. Сейчас это правда. Но если будет спрос, одтвержденный финансами, в условном Зажопье Глопупского района, то будет там и медицина и все остальное. Не сразу. И в Киеве не сразу оно все возникло.
Знакомый программист из Майкрософта получил уведомление, что сотрудники Майкрософт отныне могут работать удаленно по своему желанию. Их местопроживание не толко не регламентируется близостью работы, но и штатом и страной. Учитывая, что очень много индусов и китайцев работает там, то это может вызвать как минимум неприезд новых сотрудников. Что мешает работать в Майкрософте, проживая в Калькутте или Гуаньчжоу?
Несколько ранее такое-же, даже несколько более либеральное, решение принял Твиттер и ряд других Ай-Ти компаний. Для США это новое. Это у нас условный Флай проснувшись, нашарил лапоть под поддоном, на котором спал, и через пару секунд он уже на работе. А там до самого последнего времени надо было ездить и тыкать клавы на рабочем месте в офисе.
Есть, конечно, ветка о влиянии удаленки на РН, но она завяла. (это для Прохожего).
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:07
Ну народ - то такое.
Меня ответы этого кадра впечатлили.
Такое впечатление, что сидишь прямиком в ОП условного застройщика, а он тебе парит про безопасность, про планировки, про комфорт и т. д.
"Постоянно имею обратную связь от клиентов: основные причины — планировки (особенно в домах 2018+), комфорт и безопасность"
То есть, все, что было построено до 18-го года - это так себе, быстро устаревающий шлачок?)))
Не, чел отднозначно в свое время подвизался на гербалайфах, самых острых в мире ножах и антиклещевых пылесосах
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17
У меня есть знакомый, который приезжал из Одессы на Лехусе по работе. И один раз я приехал к нему в Одессу.
Вот весь Киев тогда знал, что он крут, потому что приехал на крутом лохусе. И я один из немногих знал, что в Одессе он живет в старом доме без фундамента в частном секторе. Но это не мешало ему подтрунивать в свое время над моей 10+ летней на тот момент европейкой. Хотя иногда он останавливался в моей пустующей тогда квартире. которая стоила в несколько раз (на тот момент) дороже его лехуса.
По этой-же причине сверхвысокий спрос на яфоны - когда девушка в клюпи светит 11-м яфоном - она крутая. То, что за несколько часов до этого она сидела за условной кассой условного АТБ - никто не узнает.
Понты, понимаете-ли, они дороже денег стоят.
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