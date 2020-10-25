Додано: Пон 26 жов, 2020 19:28

zРадио написав: airmax78 написав: Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу. Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу.



Так новый, или купленный? Перечитай комментарий, на который я отвечал (подсказка - слово "салон").



Что касается скорости обесценивания - по-разному, Максим, по разному. В 2009-м и 2014-2015 гг, например, бетон обесценивался быстрее лексусов. Хотя долгосрочно, конечно же, у недвижимости преимущество.



Почему я и акцентирую постоянно - важны точки входа и выхода, а не бездумные мантры о вечном дорожае, или вечном дешевее! Так новый, или купленный? Перечитай комментарий, на который я отвечал (подсказка - слово "салон").Что касается скорости обесценивания - по-разному, Максим, по разному. В 2009-м и 2014-2015 гг, например, бетон обесценивался быстрее лексусов. Хотя долгосрочно, конечно же, у недвижимости преимущество.Почему я и акцентирую постоянно - важны точки входа и выхода, а не бездумные мантры о вечном дорожае, или вечном дешевее!

Я-бы не ставил в один ряд лохус и бетон.Я понимаю, что у нас ж*** - это фетиш, но на самом деле, это всего-лишь нечто из одного ряда со стиральной машиной, утюгом и микроволновкой.Весь смысл бетона - именно в долгосрочной перспективе. Иногда в очень долгосрочной.Поэтому ни Вам ни Максиму ни мне не стоит переживать из-за даже длительного падения.Переживать стоит перекупам, застройщикам (хотя, я думаю, что ни будут и в дальнейшем удешевлять технологии, подстраиваясь под рынок - больше этажей, еще меньше лифтов, снижение запаса прочности несущих конструкций, дальнейшее удешевление ограждающих конструкций (овноболок - не предел)) и тем, кто планирует продавать в ближайшие...годы. Меня это бьет только снижением аренды.