Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу.
Так новый, или купленный? Перечитай комментарий, на который я отвечал (подсказка - слово "салон").
Что касается скорости обесценивания - по-разному, Максим, по разному. В 2009-м и 2014-2015 гг, например, бетон обесценивался быстрее лексусов. Хотя долгосрочно, конечно же, у недвижимости преимущество.
Почему я и акцентирую постоянно - важны точки входа и выхода, а не бездумные мантры о вечном дорожае, или вечном дешевее!
Я-бы не ставил в один ряд лохус и бетон. Я понимаю, что у нас ж*** - это фетиш, но на самом деле, это всего-лишь нечто из одного ряда со стиральной машиной, утюгом и микроволновкой. Весь смысл бетона - именно в долгосрочной перспективе. Иногда в очень долгосрочной. Поэтому ни Вам ни Максиму ни мне не стоит переживать из-за даже длительного падения. Переживать стоит перекупам, застройщикам (хотя, я думаю, что ни будут и в дальнейшем удешевлять технологии, подстраиваясь под рынок - больше этажей, еще меньше лифтов, снижение запаса прочности несущих конструкций, дальнейшее удешевление ограждающих конструкций (овноболок - не предел)) и тем, кто планирует продавать в ближайшие...годы. Меня это бьет только снижением аренды.
rjkz написав:А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.
Вы правы, спасибо
Теперь вам нужно попросить модераторов стереть половину своих постов.
Меня тоже в 16-ом тут пинали все кому не лень, но я такого уровня хамства себе не позволял и не позволяю до сих пор. Просто отправил человек 5-10 особо ярых в игнор. Проблема не в стиле ветки, проблема во внутренней культуре человека.
rjkz написав:А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.
Вы правы, спасибо
Теперь вам нужно попросить модераторов стереть половину своих постов.
Меня тоже в 16-ом тут пинали все кому не лень, но я такого уровня хамства себе не позволял и не позволяю до сих пор. Просто отправил человек 5-10 особо ярых в игнор. Проблема не в стиле ветки, проблема во внутренней культуре человека.
я например, перед инвестицией хочу сделать расчет, как можно писать про то что не существует? если писать, то надо приводить пример.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Yuri_T написав:да вы и сами тут рассказывали, что моя позиция относительно вашего флэтлордства суть банальная зависть к вашим успехам. так что не нужно на зеркало пенять. сами сделали такую ветку, сами и читайте теперь.
Такое было? Не помню. Может занесло. Извиняюсь.
С другой стороны, ветки, где нет кидания какашками и накала страстей, быстро умирают. По теме обсуждать, собственно, нечего. Либо тренд очевиден, либо неопределен.
Serg-ik написав:Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
Ну народ - то такое. Меня ответы этого кадра впечатлили. Такое впечатление, что сидишь прямиком в ОП условного застройщика, а он тебе парит про безопасность, про планировки, про комфорт и т. д. "Постоянно имею обратную связь от клиентов: основные причины — планировки (особенно в домах 2018+), комфорт и безопасность" То есть, все, что было построено до 18-го года - это так себе, быстро устаревающий шлачок?))) Не, чел отднозначно в свое время подвизался на гербалайфах, самых острых в мире ножах и антиклещевых пылесосах
rjkz написав:Скоро начнем новыми спортивными костюмами адидас кичиться
Ну дык дискуссия "растет" не по дням, а по часам Пиписькометрия уже не умещается в формат 4-х стен - в ход пошли ку8 и лексусы. Скоро без ответа на вопрос о том, какого поколения твой айфон, нельзя будет и мыслями поделиться