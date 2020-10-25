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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5486548754885489>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Новый Лексус купленный в Украине - это та же недвижимость. Только гораздо быстрее дешевеющая. Никуда из Украины ты его уже не вывезешь на продажу.


Так новый, или купленный? Перечитай комментарий, на который я отвечал (подсказка - слово "салон").

Что касается скорости обесценивания - по-разному, Максим, по разному. В 2009-м и 2014-2015 гг, например, бетон обесценивался быстрее лексусов. Хотя долгосрочно, конечно же, у недвижимости преимущество.

Почему я и акцентирую постоянно - важны точки входа и выхода, а не бездумные мантры о вечном дорожае, или вечном дешевее!


Я-бы не ставил в один ряд лохус и бетон.
Я понимаю, что у нас ж*** - это фетиш, но на самом деле, это всего-лишь нечто из одного ряда со стиральной машиной, утюгом и микроволновкой.
Весь смысл бетона - именно в долгосрочной перспективе. Иногда в очень долгосрочной.
Поэтому ни Вам ни Максиму ни мне не стоит переживать из-за даже длительного падения.
Переживать стоит перекупам, застройщикам (хотя, я думаю, что ни будут и в дальнейшем удешевлять технологии, подстраиваясь под рынок - больше этажей, еще меньше лифтов, снижение запаса прочности несущих конструкций, дальнейшее удешевление ограждающих конструкций (овноболок - не предел)) и тем, кто планирует продавать в ближайшие...годы. Меня это бьет только снижением аренды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:34

  flyman написав:Бучанський цоколь обсмоктували з причмокуванням.
Аналогічно зайшла мансарда на КарДачах.

забейте, все не так
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:35

  zРадио написав:
  rjkz написав:А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.


Вы правы, спасибо

Теперь вам нужно попросить модераторов стереть половину своих постов.

Меня тоже в 16-ом тут пинали все кому не лень, но я такого уровня хамства себе не позволял и не позволяю до сих пор. Просто отправил человек 5-10 особо ярых в игнор.
Проблема не в стиле ветки, проблема во внутренней культуре человека.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:40

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.


Вы правы, спасибо

Теперь вам нужно попросить модераторов стереть половину своих постов.

Меня тоже в 16-ом тут пинали все кому не лень, но я такого уровня хамства себе не позволял и не позволяю до сих пор. Просто отправил человек 5-10 особо ярых в игнор.
Проблема не в стиле ветки, проблема во внутренней культуре человека.


я например, перед инвестицией хочу сделать расчет, как можно писать про то что не существует? если писать, то надо приводить пример.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:да вы и сами тут рассказывали, что моя позиция относительно вашего флэтлордства суть банальная зависть к вашим успехам.
так что не нужно на зеркало пенять.
сами сделали такую ветку, сами и читайте теперь.

Такое было? Не помню. Может занесло. Извиняюсь.

С другой стороны, ветки, где нет кидания какашками и накала страстей, быстро умирают. По теме обсуждать, собственно, нечего. Либо тренд очевиден, либо неопределен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:58

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:А вот поддаваться всеобщему тренду хамства, который здесь присутствует - не рекомендую.


Вы правы, спасибо

Теперь вам нужно попросить модераторов стереть половину своих постов.


Только если вместе с вашими, потому что хамство у меня ответное (что rjkz и указал - боюсь, вы выбрали не самый удачный комментарий для цитирования)
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 жов, 2020 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:02

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве

Ну народ - то такое.
Меня ответы этого кадра впечатлили.
Такое впечатление, что сидишь прямиком в ОП условного застройщика, а он тебе парит про безопасность, про планировки, про комфорт и т. д.
"Постоянно имею обратную связь от клиентов: основные причины — планировки (особенно в домах 2018+), комфорт и безопасность" :roll:
То есть, все, что было построено до 18-го года - это так себе, быстро устаревающий шлачок?)))
Не, чел отднозначно в свое время подвизался на гербалайфах, самых острых в мире ножах и антиклещевых пылесосах


https://online-knigi.com/page/34013

Не искал где это лучше читать, у меня в бумажном виде)))
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Только если вместе с вашими, потому что хамство у меня ответное (что rjkz и указал - боюсь, вы выбрали не самый удачный комментарий для цитирования)

Неужели я кому-то хамил? Можно хоть один пример? Я стараюсь вообще не вступать в обсуждение тем, не относящихся к теме ветки. Сегодняшний день исключение.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:03

  rjkz написав:Скоро начнем новыми спортивными костюмами адидас кичиться :mrgreen:


Ну дык дискуссия "растет" не по дням, а по часам :) Пиписькометрия уже не умещается в формат 4-х стен - в ход пошли ку8 и лексусы. Скоро без ответа на вопрос о том, какого поколения твой айфон, нельзя будет и мыслями поделиться :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:08

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:Знакомые в Штатах чаще обновляют себе машины (лиз), чем я покупаю новые кроссовки. :oops:

имеет смысл сравнивать сравнимое.
с Румынией, Венгрией, Чехией, теми же пшеками и т.д.


Имеет смысл правильно понимать ценность вещей. И не только вещей.
rjkz
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