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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5487548854895490>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:16

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:Знакомые в Штатах чаще обновляют себе машины (лиз), чем я покупаю новые кроссовки. :oops:

имеет смысл сравнивать сравнимое.
с Румынией, Венгрией, Чехией, теми же пшеками и т.д.

Молдова, ну и на крайний случай Болгария и Румыния. До остальных уже далеко...
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:18

  airmax78 написав: Сам по себе симпатичный.


Сим-па-ти-чный?! :shock: Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:20

  Serg-ik написав:Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве

Несколько цитат риэлтора
НовБуд с самого начала строил пирамиду, продавая метры по демпинговым ценам, перекрываясь деньгами новых инвесторов. Пирамида «схлопнулась». Всё закономерно. Те, кто думал что умнее всех и сейчас выхватят счастье за 60-70% от рыночной цены — традиционно попали.

Смотрел три ЖК в Буче (5 мин от рейкового транспорта) - все уже долгострои. Вроде как не обьявляют банкротство, но и не строят.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ну и, согласись, когда сам сидишь в переоцененном ... объекте (заметь - сдержался) кидаться какахами в других как-то некомильфо.


Я не сижу в переоцененном, Максим. Я прекрасно умею дисконтировать кэшфло, и даже в уме без труда соображу, что потерю стоимости актива мне с лихвой компенсирует отсутствие расходов на аренду

Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Глава налоговой:

О налоге на недвижимость

Моя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды. Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.

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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:26

  airmax78 написав:Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.


Ну раз ты это предлагаешь мне, я это же предложу тебе - продавай свою (якобы) подорожавшую прелесть, и живи спокойно в аренде. А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь :o

PS: заявив, что "аренда с лихвой перекрывается пассивным доходом", ты умножил на ноль всех лендлордов ветки. Вот на кого Владу нужно ворчать, но он ко мне почему-то пристал :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:34

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.

А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь :o


тот, который, сейчас обвалится? :)
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:06

  rjkz написав:
  Yuri_T написав:
  rjkz написав:Знакомые в Штатах чаще обновляют себе машины (лиз), чем я покупаю новые кроссовки. :oops:

имеет смысл сравнивать сравнимое.
с Румынией, Венгрией, Чехией, теми же пшеками и т.д.


Имеет смысл правильно понимать ценность вещей. И не только вещей.

имеет смысл делать много нужного и профитного. никто не мешает.
но у нас нет возможности вести себя так, как ваши знакомые в Штатах.
к чему тут это вообще?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:08

  rjkz написав:Имеет смысл правильно понимать ценность вещей. И не только вещей.


Укропы попали в ловушку Маркса - товарный фетишизм и фетишизм моды. Выпендрёж - смысл укропского бытия. Вы наделяете товары сверхъестественными свойствами и ошибочными представлениями. За выпендриться каким-то дурацким айфоном отнесут и сдадут в ломбард Сатане свою душу.
Только то, что имеете - держите пока приду, - просил Иоанна Богослова передать вам Бог. 8)
А заглянет к вам на огонек сам Антихрист, он тоже не пощадит и побьёт ваши бентли и засунет вам в одно место ваши ролексы. Обречены со всех сторон. Перечитайте Апокалипсис. :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:12

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь :o


тот, который, сейчас обвалится? :)


Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь. :idea:
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