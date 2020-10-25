Молдова, ну и на крайний случай Болгария и Румыния. До остальных уже далеко...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:16
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:18
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:20
Несколько цитат риэлтора
Смотрел три ЖК в Буче (5 мин от рейкового транспорта) - все уже долгострои. Вроде как не обьявляют банкротство, но и не строят.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:21
Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Глава налоговой:
О налоге на недвижимость
Моя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды. Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:26
Ну раз ты это предлагаешь мне, я это же предложу тебе - продавай свою (якобы) подорожавшую прелесть, и живи спокойно в аренде. А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь
PS: заявив, что "аренда с лихвой перекрывается пассивным доходом", ты умножил на ноль всех лендлордов ветки. Вот на кого Владу нужно ворчать, но он ко мне почему-то пристал
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:34
тот, который, сейчас обвалится?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 21:06
имеет смысл делать много нужного и профитного. никто не мешает.
но у нас нет возможности вести себя так, как ваши знакомые в Штатах.
к чему тут это вообще?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 жов, 2020 21:08
Укропы попали в ловушку Маркса - товарный фетишизм и фетишизм моды. Выпендрёж - смысл укропского бытия. Вы наделяете товары сверхъестественными свойствами и ошибочными представлениями. За выпендриться каким-то дурацким айфоном отнесут и сдадут в ломбард Сатане свою душу.
Только то, что имеете - держите пока приду, - просил Иоанна Богослова передать вам Бог.
А заглянет к вам на огонек сам Антихрист, он тоже не пощадит и побьёт ваши бентли и засунет вам в одно место ваши ролексы. Обречены со всех сторон. Перечитайте Апокалипсис.
Додано: Пон 26 жов, 2020 21:12
Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь.
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