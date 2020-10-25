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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5487548854895490

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 197
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
38
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:14

  Libo написав:
  proftpd66 написав:
  zРадио написав:А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь :o


тот, который, сейчас обвалится? :)


Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь. :idea:


если даст прибыль, то евра и фунт +20%-40%? +индекс доллара в минус...
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:17

  Libo написав:Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь. :idea:


Ты главное на все деньги не лонгуй, а то духовной пищей только и останется питаться :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:19

  Libo написав:Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь. :idea:

ой, да ладно тебе, прапор.
если отслеживать все твои "гребите", то ты уже с 10-м плечем сидишь и усредняешь, после трёх маржинколов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:23

  Libo написав:
  rjkz написав:Имеет смысл правильно понимать ценность вещей. И не только вещей.


Укропы попали в ловушку Маркса - товарный фетишизм и фетишизм моды. Выпендрёж - смысл укропского бытия. Вы наделяете товары сверхъестественными свойствами и ошибочными представлениями. За выпендриться каким-то дурацким айфоном отнесут и сдадут в ломбард Сатане свою душу.
Только то, что имеете - держите пока приду, - просил Иоанна Богослова передать вам Бог. 8)
А заглянет к вам на огонек сам Антихрист, он тоже не пощадит и побьёт ваши бентли и засунет вам в одно место ваши ролексы. Обречены со всех сторон. Перечитайте Апокалипсис. :idea:


Наконец-то Libo начал писать по делу. Продавший душу сытым не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:23

  Loft написав:Глава налоговой:

О налоге на недвижимость

Моя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды. Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Десь читав, шо коронакриза обнажила психічні розлади у мільйонів людей.

Схоже ми спостерігаємо в прямому ефіри, як людині стає погано.

Шмигаль, викликай швидку своємо співробітнику :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:24

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.

А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь :o


тот, который, сейчас обвалится? :)

Проста ти не рубиш, як на цьому заробляти )))))

Головне на фонді - двіж ))))
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:37

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настоящий, хозяин системы, шортит индекс доллара, если фонда растет :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:49

Где Трибека?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03

  artlife написав:Наконец-то Libo начал писать по делу. Продавший душу сытым не будет.


Я всегда был высокодуховным и благонравственным. :oops:
Libo
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