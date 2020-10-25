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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 21:14
Libo написав: proftpd66 написав: zРадио написав:
А деньги отнеси на американский фондовой рынок
, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь
тот, который, сейчас обвалится?
Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь.
если даст прибыль, то евра и фунт +20%-40%? +индекс доллара в минус
...
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Хозяин системы.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:17
Libo написав:
Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь.
Ты главное на все деньги не лонгуй, а то духовной пищей только и останется питаться
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:19
Libo написав:
Ребята, не чувствуете момента, не там духовную пищу получаете.
Американский фондовый рынок даст в ближайшие месяцы колоссальную прибыль.
Гребите и обогащайтесь.
ой, да ладно тебе, прапор.
если отслеживать все твои "гребите", то ты уже с 10-м плечем сидишь и усредняешь, после трёх маржинколов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:23
Libo написав: rjkz написав:
Имеет смысл правильно понимать ценность вещей. И не только вещей.
Укропы попали в ловушку Маркса - товарный фетишизм и фетишизм моды. Выпендрёж - смысл укропского бытия. Вы наделяете товары сверхъестественными свойствами и ошибочными представлениями. За выпендриться каким-то дурацким айфоном отнесут и сдадут в ломбард Сатане свою душу.Только то, что имеете - держите пока приду
, - просил Иоанна Богослова передать вам Бог.
А заглянет к вам на огонек сам Антихрист, он тоже не пощадит и побьёт ваши бентли и засунет вам в одно место ваши ролексы. Обречены со всех сторон. Перечитайте Апокалипсис.
Наконец-то Libo начал писать по делу. Продавший душу сытым не будет.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:23
Loft написав:Глава налоговой:
О налоге на недвижимость
Моя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды.
Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.
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Десь читав, шо коронакриза обнажила психічні розлади у мільйонів людей.
Схоже ми спостерігаємо в прямому ефіри, як людині стає погано.
Шмигаль, викликай швидку своємо співробітнику
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:24
proftpd66 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.
А деньги отнеси на американский фондовой рынок
, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь
тот, который, сейчас обвалится
?
Проста ти не рубиш, як на цьому заробляти )))))
Головне на фонді - двіж ))))
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:37
change_pm
настоящий, хозяин системы, шортит индекс доллара, если фонда растет
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 21:49
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Додано: Пон 26 жов, 2020 22:03
artlife написав:
Наконец-то Libo начал писать по делу. Продавший душу сытым не будет.
Я всегда был высокодуховным и благонравственным.
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