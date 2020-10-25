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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:16
Yuri_T написав: rjkz написав:
Знакомые в Штатах чаще обновляют себе машины (лиз), чем я покупаю новые кроссовки.
имеет смысл сравнивать сравнимое.
с Румынией, Венгрией, Чехией, теми же пшеками и т.д.
Молдова, ну и на крайний случай Болгария и Румыния. До остальных уже далеко...
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:18
airmax78 написав:
Сам по себе симпатичный.
Сим-па-ти-чный?!
Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:20
Serg-ik написав:
Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
Несколько цитат риэлтора
НовБуд с самого начала строил пирамиду, продавая метры по демпинговым ценам, перекрываясь деньгами новых инвесторов. Пирамида «схлопнулась». Всё закономерно. Те, кто думал что умнее всех и сейчас выхватят счастье за 60-70% от рыночной цены — традиционно попали.
Смотрел три ЖК в Буче (5 мин от рейкового транспорта) - все уже долгострои. Вроде как не обьявляют банкротство, но и не строят.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:21
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну и, согласись, когда сам сидишь в переоцененном ... объекте (заметь - сдержался) кидаться какахами в других как-то некомильфо.
Я не сижу в переоцененном, Максим. Я прекрасно умею дисконтировать кэшфло, и даже в уме без труда соображу, что потерю стоимости актива мне с лихвой компенсирует отсутствие расходов на аренду
Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:22
Глава налоговой:
О налоге на недвижимость
Моя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды. Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Пон 26 жов, 2020 20:26
airmax78 написав:
Это аутотренинг такой? Аренду все эти годы тебе бы с лихвой перекрывал пассивный доход с суммы потраченной на квартиру. Тем более что ты знаешь 101 более привлекательный способ заработка, по сравнению с закапыванием денег в КРЖН.
Ну раз ты это предлагаешь мне, я это же предложу тебе - продавай свою (якобы) подорожавшую прелесть, и живи спокойно в аренде. А деньги отнеси на американский фондовой рынок, о котором ты так больно страдаешь на профильной ветке. Но ты же не будешь
PS: заявив, что "аренда с лихвой перекрывается пассивным доходом", ты умножил на ноль всех лендлордов ветки. Вот на кого Владу
нужно ворчать, но он ко мне почему-то пристал
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Додано: Вів 27 жов, 2020 08:12
BIGor написав: Serg-ik написав:
Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
Несколько цитат риэлтора
НовБуд с самого начала строил пирамиду, продавая метры по демпинговым ценам, перекрываясь деньгами новых инвесторов. Пирамида «схлопнулась». Всё закономерно. Те, кто думал что умнее всех и сейчас выхватят счастье за 60-70% от рыночной цены — традиционно попали.
Смотрел три ЖК в Буче (5 мин от рейкового транспорта) - все уже долгострои. Вроде как не обьявляют банкротство, но и не строят.
Континент, Сонячна оселя, Міленіум?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 27 жов, 2020 08:17
Loft написав:
Глава налоговой:
О налоге на недвижимость
Моя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды. Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.
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Та він ще заробітчан збирався доїти ...
Піпл (зебобіки-шарікови-долярчики), мабуть, поки їм в кишеню не поліз, хавають.
А вопщєто, є тєма - "начні с сєбя".
Педро з сліпих трастів, клован з Оману, вопшім дивимся як будуть самі себе обкладати падатками і почєстноку платити їх.
Гиги, шутка, єслі чьо.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 08:45
flyman написав: BIGor написав: Serg-ik написав:
Этого парня мы не раз уже видели с анализом КРЖН
Интересно почитать каменты под видео. Народ на нервном срыве
Несколько цитат риэлтора
НовБуд с самого начала строил пирамиду, продавая метры по демпинговым ценам, перекрываясь деньгами новых инвесторов. Пирамида «схлопнулась». Всё закономерно. Те, кто думал что умнее всех и сейчас выхватят счастье за 60-70% от рыночной цены — традиционно попали.
Смотрел три ЖК в Буче (5 мин от рейкового транспорта) - все уже долгострои. Вроде как не обьявляют банкротство, но и не строят.
Континент, Сонячна оселя, Міленіум?
Континент, Континене-рай, Міленіум.
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