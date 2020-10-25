Додано: Пон 26 жов, 2020 20:22

Глава налоговой:О налоге на недвижимостьМоя позиция - чтобы не Налоговая бегала за плательщиком, а сознательные граждане приходили уплачивать налог. Это важнее. Ну, постучится налоговый инспектор в квартиру, а дальше? Во-первых, можно двери не открыть, во-вторых, придумать отговорку, мол, мы не арендаторы, а родственники. Хорошо, пусть без налога у каждого может быть две квартиры - собственное жилье и для детей. На остальное – ставка, соизмерима к 18% от экспертной оценки стоимости аренды. Чтобы было дешевле подоходный налог платить за аренду, чем налог на недвижимость.Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk