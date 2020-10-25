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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Сам по себе симпатичный.
Сим-па-ти-чный?!
Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.
Прекрасный дом а американском стиле. Если бы его распилить на 3 по вертикали - вообще было бы идеально. Но и так норм.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21
BIGor написав:
..Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше.
Суть улавливаете?
вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?
у меня ну никак не складывается.
Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.
А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.
Суть улавливаете?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:27
sequence написав: BIGor написав:
..Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше.
Суть улавливаете?
вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?
у меня ну никак не складывается.
Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.
А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.
Суть улавливаете?
Это и показывает, что денег нет на большее жилье. Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?
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BIGor
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:29
BIGor написав:
..Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?
понимаете, какая загогулина - если будут строить мало, это никак не способствует снижению цен
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:45
sequence написав: Serg-ik написав:
Интересно почитать каменты под видео..
такое ощущение, что каждый второй отзыв там вашего авторства - "жлобы, снизьте цены на 10%" и т.д.
мне вот интересно, почему нет ветки "когда начнется обвал нереальных цен на Лексусы в салонах?" Категория ценовая идентична, но никто не возмущается, а берут тазик за те деньги, что в наличии
Наверное потому, что на ветке обсуждается нереальность цен не на "лексусы в недвижке", а на Рено Логан , ЗАЗ-Вида и битки из США. Только у нас битки не из США, а свои, отечественные.
Вспомните, кто слюни-нюни распускает при обсуждении цен на Тетрис, Чикаго и им подобные дома. Совсем не я. Мне эти дома не интересны, их цены мне не кажутся нереальными.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 09:54
sequence написав: BIGor написав:
..Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?
понимаете, какая загогулина - если будут строить мало, это никак не способствует снижению цен
Будет неадекватно дорого относительно доходов - будут выбирать Варшаву, а мы будем иметь демографическую проблему.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:16
sequence написав: BIGor написав:
..Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?
понимаете, какая загогулина - если будут строить мало, это никак не способствует снижению цен
Ситуация напоминает уничтожение застройщиков с низкими ценами и монополизацию рынка КАНами, КГС, САГами, ЭНСами с правильными бесконечнорастущими ценниками.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:23
remark написав:
..
Ситуация напоминает уничтожение застройщиков с низкими ценами и монополизацию рынка КАНами, КГС, САГами, ЭНСОми с правильными бесконечнорастущими ценниками.
ну, если вышеуказанные сабжи строят на законных основаниях и есть довольно высокая вероятность, что достроят, то почему нет? - доверие стоит денех.
ЗЫ А КГС разве сильно дорогой?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:25
BIGor написав:
..
Будет неадекватно дорого относительно доходов - будут выбирать Варшаву, а мы будем иметь демографическую проблему.
до Варшавы, имхо, довольно далеко - тут 1000 у.е. за м2 многим видится невероятно дорого, надо папиццот.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:25
sequence написав: remark написав:
..
Ситуация напоминает уничтожение застройщиков с низкими ценами и монополизацию рынка КАНами, КГС, САГами, ЭНСОми с правильными бесконечнорастущими ценниками.
ну, если вышеуказанные сабжи строят на законных основаниях и есть довольно высокая вероятность, что достроят, то почему нет? - доверие стоит денех.
ЗЫ А КГС разве сильно дорогой?
Если усреднить с учетом Французских кварталов, то не слабые ценники.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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