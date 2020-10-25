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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5488548954905491>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Сам по себе симпатичный.


Сим-па-ти-чный?! :shock: Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.

Прекрасный дом а американском стиле. Если бы его распилить на 3 по вертикали - вообще было бы идеально. Но и так норм.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:21

  BIGor написав:..
Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете?
вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?
у меня ну никак не складывается.
Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.
А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.
Суть улавливаете?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:27

  sequence написав:
  BIGor написав:..
Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете?
вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?
у меня ну никак не складывается.
Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.
А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.
Суть улавливаете?

Это и показывает, что денег нет на большее жилье. Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:29

  BIGor написав:..Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?

понимаете, какая загогулина - если будут строить мало, это никак не способствует снижению цен
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:45

  sequence написав:
  Serg-ik написав:Интересно почитать каменты под видео..

такое ощущение, что каждый второй отзыв там вашего авторства - "жлобы, снизьте цены на 10%" и т.д.
мне вот интересно, почему нет ветки "когда начнется обвал нереальных цен на Лексусы в салонах?" Категория ценовая идентична, но никто не возмущается, а берут тазик за те деньги, что в наличии

Наверное потому, что на ветке обсуждается нереальность цен не на "лексусы в недвижке", а на Рено Логан , ЗАЗ-Вида и битки из США. Только у нас битки не из США, а свои, отечественные.
Вспомните, кто слюни-нюни распускает при обсуждении цен на Тетрис, Чикаго и им подобные дома. Совсем не я. Мне эти дома не интересны, их цены мне не кажутся нереальными.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:54

  sequence написав:
  BIGor написав:..Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?

понимаете, какая загогулина - если будут строить мало, это никак не способствует снижению цен

Будет неадекватно дорого относительно доходов - будут выбирать Варшаву, а мы будем иметь демографическую проблему.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:16

  sequence написав:
  BIGor написав:..Поэтому и стоят захудало, и вводят в эксплуатацию медленно. Интересно будет посмотреть сколько КГС введет в 2020 году домов. 1 или 2?

понимаете, какая загогулина - если будут строить мало, это никак не способствует снижению цен


Ситуация напоминает уничтожение застройщиков с низкими ценами и монополизацию рынка КАНами, КГС, САГами, ЭНСами с правильными бесконечнорастущими ценниками.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:23

  remark написав:..
Ситуация напоминает уничтожение застройщиков с низкими ценами и монополизацию рынка КАНами, КГС, САГами, ЭНСОми с правильными бесконечнорастущими ценниками.

ну, если вышеуказанные сабжи строят на законных основаниях и есть довольно высокая вероятность, что достроят, то почему нет? - доверие стоит денех.
ЗЫ А КГС разве сильно дорогой?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:25

  BIGor написав:..
Будет неадекватно дорого относительно доходов - будут выбирать Варшаву, а мы будем иметь демографическую проблему.

до Варшавы, имхо, довольно далеко - тут 1000 у.е. за м2 многим видится невероятно дорого, надо папиццот.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:25

  sequence написав:
  remark написав:..
Ситуация напоминает уничтожение застройщиков с низкими ценами и монополизацию рынка КАНами, КГС, САГами, ЭНСОми с правильными бесконечнорастущими ценниками.

ну, если вышеуказанные сабжи строят на законных основаниях и есть довольно высокая вероятность, что достроят, то почему нет? - доверие стоит денех.
ЗЫ А КГС разве сильно дорогой?


Если усреднить с учетом Французских кварталов, то не слабые ценники.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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