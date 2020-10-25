RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5489549054915492>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:28

  Serg-ik написав:..
Наверное потому, что на ветке обсуждается нереальность цен не на "лексусы в недвижке", а на Рено Логан , ЗАЗ-Вида и битки из США. Только у нас битки не из США, а свои, отечественные.
..

речь идет не о "лексусах в недвижке", а о сравнении номинала в деньгах. Условно говоря, вы с легендарными 50к придете в автосалон и скажете, что я хочу такой же RX, что стоит 70, но за 50
sequence
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 29.12.15
Подякував: 833 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:36

  remark написав:..
Если усреднить с учетом Французских кварталов, то не слабые ценники.

самое любопытное в том, что Укрбуд тоже не был в ценовой категории Крушей, когда там было "папиццот", я взял фундамент по 750 у УБ.
это не спасло УБ от эпикфейла.
Киев действительно не резиновый и нельзя получить ценовой коммунизм по всей локации.
Надо просто понимать, что столица любой страны стоит в 1.5-2 раза дороже периметра.
Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.
sequence
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 29.12.15
Подякував: 833 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:40

  sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.


Теперь понятно кто выгребает эконом)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 687
З нами з: 25.12.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:51

  remark написав:
  sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.


Теперь понятно кто выгребает эконом)

Эконом выгребает Трибека.
airmax78
 
Повідомлень: 36449
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:57

  airmax78 написав:
  remark написав:
  sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.


Теперь понятно кто выгребает эконом)

Эконом выгребает Трибека.

а что жидам остается по 500?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 687
З нами з: 25.12.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:04

  remark написав:
  airmax78 написав:
  remark написав:Теперь понятно кто выгребает эконом)

Эконом выгребает Трибека.

а что жидам остается по 500?

Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.
airmax78
 
Повідомлень: 36449
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:35

  airmax78 написав:..
Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.

Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.
sequence
 
Повідомлень: 4141
З нами з: 29.12.15
Подякував: 833 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Сам по себе симпатичный.


Сим-па-ти-чный?! :shock: Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.

Прекрасный дом а американском стиле. Если бы его распилить на 3 по вертикали - вообще было бы идеально. Но и так норм.


Если только американским стилем считать ночные пейзажи Готема из первой серии фильма про человека-летучую мышь. :lol:
drevlyanin
 
Повідомлень: 202
З нами з: 01.04.20
Подякував: 116 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:51

  sequence написав:
  BIGor написав:..
Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете?
вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?
у меня ну никак не складывается.
Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.
А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.
Суть улавливаете?


Именно в Киеве и стало меньше денег - если фонды оплаты труда в регионах весной упали на 3-8%, а к концу лета восстановились до докризисного уровня, то в Киеве они весной упали на 15%, а к концу лета все еще оставались ниже докризисного уровня на 6%.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/65.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/119.pdf

Ваше упорство в игнорировании легко проверяемых фактов становится достойным эпоса.

PS: и это гривна! Переведя в доллар, мы получим падение на 20%

PPS: да, и на всякий случай, чтобы упредить манипуляции с конвертами, если такое желание возникнет - они как были, так и остались, а я говорю о динамике относительных показателей
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7968
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 3281 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.

Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.


Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).
drevlyanin
 
Повідомлень: 202
З нами з: 01.04.20
Подякував: 116 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5489549054915492>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1941, 1942, 1943
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19423 3235410
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 00:26
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19584
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229485
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90482)
27.10.2020 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.