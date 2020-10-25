Додано: Вів 27 жов, 2020 11:51

sequence написав: BIGor написав: ..

Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете? ..Суть улавливаете? вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?

у меня ну никак не складывается.

Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.

А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.

Суть улавливаете? вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше?у меня ну никак не складывается.Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов.А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло.Суть улавливаете?

Именно в Киеве и стало меньше денег - если фонды оплаты труда в регионах весной упали на 3-8%, а к концу лета восстановились до докризисного уровня, то в Киеве они весной упали на 15%, а к концу лета все еще оставались ниже докризисного уровня на 6%.Ваше упорство в игнорировании легко проверяемых фактов становится достойным эпоса.PS: и это гривна! Переведя в доллар, мы получим падение на 20%PPS: да, и на всякий случай, чтобы упредить манипуляции с конвертами, если такое желание возникнет - они как были, так и остались, а я говорю о динамике относительных показателей