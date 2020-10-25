Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:.. Наверное потому, что на ветке обсуждается нереальность цен не на "лексусы в недвижке", а на Рено Логан , ЗАЗ-Вида и битки из США. Только у нас битки не из США, а свои, отечественные. ..
речь идет не о "лексусах в недвижке", а о сравнении номинала в деньгах. Условно говоря, вы с легендарными 50к придете в автосалон и скажете, что я хочу такой же RX, что стоит 70, но за 50
remark написав:.. Если усреднить с учетом Французских кварталов, то не слабые ценники.
самое любопытное в том, что Укрбуд тоже не был в ценовой категории Крушей, когда там было "папиццот", я взял фундамент по 750 у УБ. это не спасло УБ от эпикфейла. Киев действительно не резиновый и нельзя получить ценовой коммунизм по всей локации. Надо просто понимать, что столица любой страны стоит в 1.5-2 раза дороже периметра. Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.
sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.
Теперь понятно кто выгребает эконом)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.
sequence написав: Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.
Теперь понятно кто выгребает эконом)
Эконом выгребает Трибека.
а что жидам остается по 500?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
BIGor написав:.. Людей - меньше. ВВП - меньше. Недвижки - больше. Суть улавливаете?
вы уверены, что людей и денех в Киеве стало меньше? у меня ну никак не складывается. Сказали бы Николаев, Херсон, Суммы... - нет вопросов. А я на днях видет актуальную статистику по обеспеченности жителей метрами квадратными - по памяти, Киев в стране самый худший, около 19м2 на рыло. Суть улавливаете?
Именно в Киеве и стало меньше денег - если фонды оплаты труда в регионах весной упали на 3-8%, а к концу лета восстановились до докризисного уровня, то в Киеве они весной упали на 15%, а к концу лета все еще оставались ниже докризисного уровня на 6%.
airmax78 написав:.. Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.
Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.
Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).