Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.
Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.
Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).
drevlyanin написав: Сим-па-ти-чный?! Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.
Прекрасный дом а американском стиле. Если бы его распилить на 3 по вертикали - вообще было бы идеально. Но и так норм.
Если только американским стилем считать ночные пейзажи Готема из первой серии фильма про человека-летучую мышь.
Да ладно. Кстати, посмотрел пару многоквартирных домов в своей любимой локации под Вашингтоном. Наполнение Тетриса 2 в более-менее свежих домах в Штатах из э маст. Есть все: огромный модный моп, бассейн, тренажерный зал, места для сошиалайзинга и обмена ковидом... да что говорить, лучше один раз увидеть: https://www.realtor.com/realestateandho ... 6343-08188 Да, и это не супер-элитка какая-то там.