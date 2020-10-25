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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5489549054915492

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:58

  drevlyanin написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.

Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.


Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).

беруть вони на паспорт неньки нової чи старої?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:59

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Сим-па-ти-чный?! :shock: Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.

Прекрасный дом а американском стиле. Если бы его распилить на 3 по вертикали - вообще было бы идеально. Но и так норм.


Если только американским стилем считать ночные пейзажи Готема из первой серии фильма про человека-летучую мышь. :lol:

Да ладно.
Кстати, посмотрел пару многоквартирных домов в своей любимой локации под Вашингтоном. Наполнение Тетриса 2 в более-менее свежих домах в Штатах из э маст. Есть все: огромный модный моп, бассейн, тренажерный зал, места для сошиалайзинга и обмена ковидом... да что говорить, лучше один раз увидеть: https://www.realtor.com/realestateandho ... 6343-08188
Да, и это не супер-элитка какая-то там.
airmax78
 
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  #<1 ... 5489549054915492
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