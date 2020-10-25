Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:.. Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.
Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.
Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).
drevlyanin написав: Сим-па-ти-чный?! Это в какой реальности? Больше всего смахивает на 5 совковых заводских контор, поставленных друг на друга.
Прекрасный дом а американском стиле. Если бы его распилить на 3 по вертикали - вообще было бы идеально. Но и так норм.
Если только американским стилем считать ночные пейзажи Готема из первой серии фильма про человека-летучую мышь.
Да ладно. Кстати, посмотрел пару многоквартирных домов в своей любимой локации под Вашингтоном. Наполнение Тетриса 2 в более-менее свежих домах в Штатах из э маст. Есть все: огромный модный моп, бассейн, тренажерный зал, места для сошиалайзинга и обмена ковидом... да что говорить, лучше один раз увидеть: https://www.realtor.com/realestateandho ... 6343-08188 Да, и это не супер-элитка какая-то там. P.S. 960 баксов в месяц налога и взноса в ОСМД за 68 кв. м, конечно, отрезвляют. Все-таки в Украине владение недвигой - практически бесплатное. Правда и недвига - не The Heaven.
airmax78 написав:.. Для иностранных инвесторов Чикага или Тетрис по 2.5куе - это и есть "папиццот". Или S1 по 1400 с отделкой - это тоже па500.
Где-то так и есть. Был на какой-то конференции год назад, там озвучивали цифру, что каждая десятая квартира в Киеве покупается иностранцами.
Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).
покупают - не значит живут. У справжнього еврея на родине есть проблемы с финмониторингом и легализацией наскирдованного - надо плотить налохх. У нас берут, под перепродажу или аренду, притом предпочитают квартирки с ремонтом, иногда с мебелью от застройщика, бо есть проблема проследить за качеством оного (ремонта) собственноручно. Некоторые застройщки, вроде КАН, любят и ищут таких клиентов, потому и цены там ай-ай-ай. За что купил. В эконом, полагаю, иностранцы таки не лезут, Макс прав
drevlyanin написав:Ну коли бывших жителей Одессы, Львова и прочих Жмеринок причислять к иностранцам, то таки да. Но вряд ли среди них будет хоть сколько то весомый процент коренных макаронников с Тосканы аль реднеков из Висконсина (утрировано).
По моим личным наблюдениям. Как раз хорошо одесситы и львовяне в Киев не очень рвутся. Ну разве абы було, детям или вложить деньги, которые жгут ляжку. А вот практически каждая украинка, вышедшая замуж там, привозит своего любимого буратина сюда и искуссно как лиса Алиса укатывает его на предмет а давай купим еще и здесь ... Многим американцам и европейцам в Киеве очень нравится. Они прагматики и с удовольствием идут на это, исходя из пенсионной перспективы. Жить в Киеве на пенсии хотя бы весной-летом - супер выгодно для пенсионного бюджета, тут самые красивые девушки, тут самые вкусные продукты и т.д. Некоторые работающие тут экспаты тоже активно покупают. Им конторы оплачивают аренду и они покупают квартиры, а потом сами у себя арендуют за счет конторы ... Стоимость квартиры отбивается за один срок командировки. Знаю даже американцев, которые скупают тут для сдачи в аренду. Я до сих пор не могу понять как, но они меня уверяют, что это выгоднее, чем в Америке. Москальня поганая сюда лезет пачками. Киев - один из красивейших городов мира, европейская столица с красивыми, образованными белыми людьми, с очень интересной культурной и социальной жизнью. Тут жить интересно и весело. Меня наоборот тревожит, что при бурном развитии сюда наедет очень много иностранцев.
sequence написав: покупают - не значит живут. У справжнього еврея на родине есть проблемы с финмониторингом и легализацией наскирдованного - надо плотить налохх. У нас берут, под перепродажу или аренду, притом предпочитают квартирки с ремонтом, иногда с мебелью от застройщика, бо есть проблема проследить за качеством оного (ремонта) собственноручно.
Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы. У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань. Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.
sequence написав: покупают - не значит живут. У справжнього еврея на родине есть проблемы с финмониторингом и легализацией наскирдованного - надо плотить налохх. У нас берут, под перепродажу или аренду, притом предпочитают квартирки с ремонтом, иногда с мебелью от застройщика, бо есть проблема проследить за качеством оного (ремонта) собственноручно.
Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы. У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань. Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.
вы пропустили момент с "легализацией нажитого непосильным трудом". Ну и да, русскоговорящих в Израиле примерно каждый четвертый - это не статпогрешность
shapo написав: Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы. У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань. Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.
вы пропустили момент с "легализацией нажитого непосильным трудом". Ну и да, русскоговорящих в Израиле примерно каждый четвертый - это не статпогрешность
Ага, и все русскоговорящие там преуспели и уже купили в Израиле жилье , а теперь смотрят что бы прикупить в Украине -ха,ха. Да там даже человеку среднего класса чтобы приобрести жилье нужно лезть в ипотеку лет на 15 ибо цены там запредельные и пока только растут. Да и с легализацией никаких проблем нет - для этого юристы и едят свой хлеб