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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5491549254935494>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:52

  shapo написав:..
Да и с легализацией никаких проблем нет - для этого юристы и едят свой хлеб

это дорого стоит, а в Киеве ты можешь за чемодан налика прикупить стояк, не светя источник, и никому не доплачивая.
попробуй так сделать в Хайфе
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:речь идет не о "лексусах в недвижке", а о сравнении номинала в деньгах. Условно говоря, вы с легендарными 50к придете в автосалон и скажете, что я хочу такой же RX, что стоит 70, но за 50

а что, цены на Лексусы на протяжении 5-10 лет могут колебаться в +/- 50% ?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:53

  shapo написав:
  sequence написав: покупают - не значит живут. У справжнього еврея на родине есть проблемы с финмониторингом и легализацией наскирдованного - надо плотить налохх. У нас берут, под перепродажу или аренду, притом предпочитают квартирки с ремонтом, иногда с мебелью от застройщика, бо есть проблема проследить за качеством оного (ремонта) собственноручно.


Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы.
У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань.
Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.

Той же Алех Брежнев чомусь купує в дешевіючій неньці, а не в богатіючій Америці.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:54

  sequence написав:
  shapo написав:..
Да и с легализацией никаких проблем нет - для этого юристы и едят свой хлеб

это дорого стоит, а в Киеве ты можешь за чемодан налика прикупить стояк, не светя источник, и никому не доплачивая.
попробуй так сделать в Хайфе


Я сделаю если нужно будет, а как тут рассказывать не собираюсь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:56

  flyman написав:
  shapo написав:Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы.
У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань.
Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.

Той же Алех Брежнев чомусь купує в дешевіючій неньці, а не в богатіючій Америці.


Я же писал о вменяемых американцах и европейцах, а не русско-украинских дальнобойщиках-лузерах экономящих на нормальном хостеле и спящем в кабине своего грузовика закусывая тем что прикупил в супере
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:57

  Serg-ik написав:
  sequence написав:речь идет не о "лексусах в недвижке", а о сравнении номинала в деньгах. Условно говоря, вы с легендарными 50к придете в автосалон и скажете, что я хочу такой же RX, что стоит 70, но за 50

а что, цены на Лексусы на протяжении 5-10 лет могут колебаться в +/- 50% ?

нет, но это импорт, а теперь оцените динамику рынка недвиги в грн., и получите картинку, схожую с Лехусом, с поправкой на разницу в инфляции ))) Это же наш, доместик продукт
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:57

  sequence написав:
  BIGor написав:..
Что можно купить адекватного на 1000 у.е. за м2? Засцаный хрущь в неблагополучном районе?

практически все на ПОХе

И Вы ПОХ сравнили с Варшавой? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:03

  shapo написав:..
Я сделаю если нужно будет, а как тут рассказывать не собираюсь.

"у нас есть такие приборы, но только мы их не покажем" :mrgreen: :mrgreen:
киевская недвига для некоторых, насколько я понял - это просто способ диверсификации, и речь не только о евреях, туда же русские (наших, правда, в Москве больше), америкосы и прочие любители относительной халявы. Причины могут быть разными - любовнице купить, на перепродажу, по делам часто здесь и т.д. - Libo выше озвучивал. Содержать квартиру здесь, с коммуналкой 100-200 баксов все же несколько дешевле, чем квартирку в окресностях Вашингтона
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:06

  BIGor написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:..
Что можно купить адекватного на 1000 у.е. за м2? Засцаный хрущь в неблагополучном районе?

практически все на ПОХе

И Вы ПОХ сравнили с Варшавой? :mrgreen:

нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:11

  sequence написав:
  BIGor написав:И Вы ПОХ сравнили с Варшавой? :mrgreen:

нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"

Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові
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flyman
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