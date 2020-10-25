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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:52
shapo написав:
..
Да и с легализацией никаких проблем нет - для этого юристы и едят свой хлеб
это дорого стоит, а в Киеве ты можешь за чемодан налика прикупить стояк, не светя источник, и никому не доплачивая.
попробуй так сделать в Хайфе
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sequence
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:52
sequence написав:
речь идет не о "лексусах в недвижке", а о сравнении номинала в деньгах. Условно говоря, вы с легендарными 50к придете в автосалон и скажете, что я хочу такой же RX, что стоит 70, но за 50
а что, цены на Лексусы на протяжении 5-10 лет могут колебаться в +/- 50% ?
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Serg-ik
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:53
shapo написав: sequence написав:
покупают - не значит живут. У справжнього еврея на родине есть проблемы с финмониторингом и легализацией наскирдованного - надо плотить налохх. У нас берут, под перепродажу или аренду, притом предпочитают квартирки с ремонтом, иногда с мебелью от застройщика, бо есть проблема проследить за качеством оного (ремонта) собственноручно.
Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы.
У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань.
Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.
Той же Алех Брежнев чомусь купує в дешевіючій неньці, а не в богатіючій Америці.
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flyman
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:54
sequence написав: shapo написав:
..
Да и с легализацией никаких проблем нет - для этого юристы и едят свой хлеб
это дорого стоит, а в Киеве ты можешь за чемодан налика прикупить стояк, не светя источник, и никому не доплачивая.
попробуй так сделать в Хайфе
Я сделаю если нужно будет, а как тут рассказывать не собираюсь.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:56
flyman написав: shapo написав:
Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы.
У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань.
Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.
Той же Алех Брежнев чомусь купує в дешевіючій неньці, а не в богатіючій Америці.
Я же писал о вменяемых американцах и европейцах, а не русско-украинских дальнобойщиках-лузерах экономящих на нормальном хостеле и спящем в кабине своего грузовика закусывая тем что прикупил в супере
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:57
Serg-ik написав: sequence написав:
речь идет не о "лексусах в недвижке", а о сравнении номинала в деньгах. Условно говоря, вы с легендарными 50к придете в автосалон и скажете, что я хочу такой же RX, что стоит 70, но за 50
а что, цены на Лексусы на протяжении 5-10 лет могут колебаться в +/- 50% ?
нет, но это импорт, а теперь оцените динамику рынка недвиги в грн., и получите картинку, схожую с Лехусом, с поправкой на разницу в инфляции ))) Это же наш, доместик продукт
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sequence
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:57
sequence написав: BIGor написав:
..
Что можно купить адекватного на 1000 у.е. за м2? Засцаный хрущь в неблагополучном районе?
практически все на ПОХе
И Вы ПОХ сравнили с Варшавой?
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BIGor
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:03
shapo написав:
..
Я сделаю если нужно будет, а как тут рассказывать не собираюсь.
"у нас есть такие приборы, но только мы их не покажем"
киевская недвига для некоторых, насколько я понял - это просто способ диверсификации, и речь не только о евреях, туда же русские (наших, правда, в Москве больше), америкосы и прочие любители относительной халявы. Причины могут быть разными - любовнице купить, на перепродажу, по делам часто здесь и т.д. - Libo выше озвучивал. Содержать квартиру здесь, с коммуналкой 100-200 баксов все же несколько дешевле, чем квартирку в окресностях Вашингтона
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:06
BIGor написав: sequence написав: BIGor написав:
..
Что можно купить адекватного на 1000 у.е. за м2? Засцаный хрущь в неблагополучном районе?
практически все на ПОХе
И Вы ПОХ сравнили с Варшавой?
нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:11
sequence написав: BIGor написав:
И Вы ПОХ сравнили с Варшавой?
нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"
Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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