потому что никак не может разорить ювелирку: "а у нас еще здесь дела.."
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:13
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:13
Из нашего обсуждения делаем вывод:
Киев - одна из самых привлекательных европейских столиц, у которой большая история и огромное будущее.
Напомню, когда наша принцесса Анна ехала на французский престол в Париж, в ее обозе была ванная. Французы тогда еще не имели представления о мытье тела. Научили их этому мы.
Киевскую Русь-Украину и Киев ждет новое возрождение. В этом нет никаких сомнений. Парижанки еще будут приезжать к нам делать маникюры и прически, одеваться у наштх модельеров.
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:18
Ладно, далеко так зайдем. Я просто начал с того, что иностранцы имеют значительные вложения в недвиге в Украине, и безусловно влияют на ценник.
Сегментация рынка и прочие аспекты - не знаю, застройщикам виднее
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