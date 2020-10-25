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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:13
Из нашего обсуждения делаем вывод:
Киев - одна из самых привлекательных европейских столиц, у которой большая история и огромное будущее.
Напомню, когда наша принцесса Анна ехала на французский престол в Париж, в ее обозе была ванная. Французы тогда еще не имели представления о мытье тела. Научили их этому мы.
Киевскую Русь-Украину и Киев ждет новое возрождение. В этом нет никаких сомнений. Парижанки еще будут приезжать к нам делать маникюры и прически, одеваться у наштх модельеров.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:18
shapo написав:
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Для Израиля абсолютно все равно что ты продал тут квартирку, положил на депозит и потом снял или тебе сосед завещал...
Ладно, далеко так зайдем. Я просто начал с того, что иностранцы имеют значительные вложения в недвиге в Украине, и безусловно влияют на ценник.
Сегментация рынка и прочие аспекты - не знаю, застройщикам виднее
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:41
flyman написав: sequence написав: BIGor написав:
И Вы ПОХ сравнили с Варшавой?
нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"
Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові
Так тут зелёноголовый простачок за 25-30 кэвро целую двушку отгрохать и вылизать может, особенно с руками папы и тестя, ведь ремонт у него до 25% от цены бетона всё равно выйдет.
А там это будет только взнос, плюс каждый месяц злотых так пару тысяч отсыпь банкам, а ремонт как - всех родственников туда вывозить и кормить и поить и хоромы им арендовать?
Тем более что там при цене реновационного хруща тысяч так 15000зл/метр в хорошем месте чуствуется качественный предсмертный пузырь.
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