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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5491549254935494

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:13

Из нашего обсуждения делаем вывод:
Киев - одна из самых привлекательных европейских столиц, у которой большая история и огромное будущее.
Напомню, когда наша принцесса Анна ехала на французский престол в Париж, в ее обозе была ванная. Французы тогда еще не имели представления о мытье тела. Научили их этому мы.
Киевскую Русь-Украину и Киев ждет новое возрождение. В этом нет никаких сомнений. Парижанки еще будут приезжать к нам делать маникюры и прически, одеваться у наштх модельеров. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:18

  shapo написав:..
Для Израиля абсолютно все равно что ты продал тут квартирку, положил на депозит и потом снял или тебе сосед завещал...

Ладно, далеко так зайдем. Я просто начал с того, что иностранцы имеют значительные вложения в недвиге в Украине, и безусловно влияют на ценник.
Сегментация рынка и прочие аспекты - не знаю, застройщикам виднее
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:41

  flyman написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:И Вы ПОХ сравнили с Варшавой? :mrgreen:

нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"

Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові

Так тут зелёноголовый простачок за 25-30 кэвро целую двушку отгрохать и вылизать может, особенно с руками папы и тестя, ведь ремонт у него до 25% от цены бетона всё равно выйдет.
А там это будет только взнос, плюс каждый месяц злотых так пару тысяч отсыпь банкам, а ремонт как - всех родственников туда вывозить и кормить и поить и хоромы им арендовать?
Тем более что там при цене реновационного хруща тысяч так 15000зл/метр в хорошем месте чуствуется качественный предсмертный пузырь.
барабашов
 
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