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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:13
Из нашего обсуждения делаем вывод:
Киев - одна из самых привлекательных европейских столиц, у которой большая история и огромное будущее.
Напомню, когда наша принцесса Анна ехала на французский престол в Париж, в ее обозе была ванная. Французы тогда еще не имели представления о мытье тела. Научили их этому мы.
Киевскую Русь-Украину и Киев ждет новое возрождение. В этом нет никаких сомнений. Парижанки еще будут приезжать к нам делать маникюры и прически, одеваться у наштх модельеров.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:18
shapo написав:
..
Для Израиля абсолютно все равно что ты продал тут квартирку, положил на депозит и потом снял или тебе сосед завещал...
Ладно, далеко так зайдем. Я просто начал с того, что иностранцы имеют значительные вложения в недвиге в Украине, и безусловно влияют на ценник.
Сегментация рынка и прочие аспекты - не знаю, застройщикам виднее
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:41
flyman написав: sequence написав: BIGor написав:
И Вы ПОХ сравнили с Варшавой?
нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"
Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові
Так тут зелёноголовый простачок за 25-30 кэвро целую двушку отгрохать и вылизать может, особенно с руками папы и тестя, ведь ремонт у него до 25% от цены бетона всё равно выйдет.
А там это будет только взнос, плюс каждый месяц злотых так пару тысяч отсыпь банкам, а ремонт как - всех родственников туда вывозить и кормить и поить и хоромы им арендовать?
Тем более что там при цене реновационного хруща тысяч так 15000зл/метр в хорошем месте чуствуется качественный предсмертный пузырь.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:35
sequence написав: shapo написав:
..
Для Израиля абсолютно все равно что ты продал тут квартирку, положил на депозит и потом снял или тебе сосед завещал...
Ладно, далеко так зайдем. Я просто начал с того, что иностранцы имеют значительные вложения в недвиге в Украине, и безусловно влияют на ценник.
Сегментация рынка и прочие аспекты - не знаю, застройщикам виднее
Є таке. Чимало іносранців. Я б сказав більшість.
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 27 жов, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:44
господа форумчане не знакомы с сабжем покупки недвиги физлицом иностранцем и именно иностранцем а не тетей Светой которая живет в Италии
там определенный квест с кучей документов.
я когда то сам так хотел сделать - так вот это не так просто как кажеться + продажа такой недвиги оплагается нефиговым налогом
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4e4ensxe
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:57
4e4ensxe написав:
.. так вот это не так просто как кажеться + продажа такой недвиги оплагается нефиговым налогом
"не так просто как кажется" мы пропустим, как неопределенность, а по поводу налога вопрос - речь идет о "первичке" или "вторичке"?
ЗВ гуглевание запроса дало любопытные ответы, я их скопипастю: "Налогообложение недвижимого имущества принадлежащего нерезиденту по сути не отличается от правил, установленных для резидентов, а следовательно они пользуются равными правами и обязанностями",
"если собственник владел данной недвижимостью более 3-х лет, то продажа налогами и сборами не облагается."
немного сложнее с заводом бабла, но и там можно пропетлять, учитывая многочисленные варианты покупки, предлагаемые застройщиком
Востаннє редагувалось sequence
в Вів 27 жов, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:13
sequence написав: 4e4ensxe написав:
.. так вот это не так просто как кажеться + продажа такой недвиги оплагается нефиговым налогом
"не так просто как кажется" мы пропустим, как неопределенность, а по поводу налога вопрос - речь идет о "первичке" или "вторичке"?
как о первичке так и о вторичке
для целей налогооблажения нет понятия первичка и вторичка - есть понятие продажа недвижимости
(имущественные права мы пока не рассматриваем)
так вот для продажи недвиги нерезидентом уплачивается налог от 15 до 17 %
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:17
4e4ensxe написав:
..
так вот для продажи недвиги нерезидентом уплачивается налог от 15 до 17 %
нигде такого не нашел.
читал, что если продает до 3х лет владения, то 18 + 1,5 военного.
после 3 лет владения вроде не платят
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:18
sequence написав:
"Налогообложение недвижимого имущества принадлежащего нерезиденту по сути не отличается от правил, установленных для резидентов, а следовательно они пользуются равными правами и обязанностями",
"если собственник владел данной недвижимостью более 3-х лет, то продажа налогами и сборами не облагается."
ну как бы так и не так
нотариус не затвердить сделку без суммы уплаченого налога. + деньги падают на инвест счет с которого была покупка.
вобщем геморное это дело
и что очень важно - иностранец и нерезидент это две большие разницы
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:26
sequence
вот свежая выдержка
+ нотариус в прошлом году готорил тоже самое
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