Додано: Вів 27 жов, 2020 14:41

flyman написав: sequence написав: BIGor написав: И Вы ПОХ сравнили с Варшавой? И Вы ПОХ сравнили с Варшавой?

нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100" нет, разумеется. Но ПОХ - это Киев, найдите в ипенях Варшавы щось за косарик. И представьте местного, варшавского Сержа, что кубырнадцать лет не может купить трешку "па100"

Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові Варшавский Сержик з полтосом кеша спокійно може взяти іпотеку під 4% річних у злотих до 30 років із 20% початковим внеском. Досі не зрозумію чому Долярчик шаройопиться у Львові

Так тут зелёноголовый простачок за 25-30 кэвро целую двушку отгрохать и вылизать может, особенно с руками папы и тестя, ведь ремонт у него до 25% от цены бетона всё равно выйдет.А там это будет только взнос, плюс каждый месяц злотых так пару тысяч отсыпь банкам, а ремонт как - всех родственников туда вывозить и кормить и поить и хоромы им арендовать?Тем более что там при цене реновационного хруща тысяч так 15000зл/метр в хорошем месте чуствуется качественный предсмертный пузырь.