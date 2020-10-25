Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:57
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airmax78
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:15
airmax78 написав:
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Весь "нетренд" выглядит куда лучше суровой реальности за его спиной. Классический случай сапожника без сапог
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:24
airmax78 Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите
Serg-ik
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:30
"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:39
Frant написав:
"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати?
ще два тижні на паузі, до виборів в США.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:41
Frant написав:
"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати?
Є інформація від агресора:
https://youtu.be/77ccm0QjJK4
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:54
airmax78
, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика?
BIGor
уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-komn-kv ... 2ae7169b7b
Востаннє редагувалось
zРадио
в Вів 27 жов, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:54
Serg-ik написав: airmax78
Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите
Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.
Кстати, надо отдать должное моим дизайнерам, хоть проекту уже почти год - ни одного "зашквара" не допустили.
airmax78
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:54
flyman написав: Frant написав:
"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати?
ще два тижні на паузі, до виборів в США.
Как выборы в США повлияют на цены КРЖН, гений экстраполирования?
Если Трамп, то все хорово?
Если Байден, то все хорово?
sequence
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:02
sequence написав: flyman написав: Frant написав:
"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати?
ще два тижні на паузі, до виборів в США.
Как выборы в США повлияют на цены КРЖН, гений экстраполирования?
Если Трамп, то все хорово?
Если Байден, то все хорово?
Геополітика, курс гривні до долара, крос курс до євро...та мало ті що.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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