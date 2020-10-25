Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...
Serg-ik написав:airmax78 Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите
Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается. Кстати, надо отдать должное моим дизайнерам, хоть проекту уже почти год - ни одного "зашквара" не допустили.
zРадио написав:airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...