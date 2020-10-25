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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5493549454955496>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 198
зростуть більш як на 10%
6%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
39
знизяться в межах 10%
26%
52
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
22
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Музыкальная пауза:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:15

  airmax78 написав:Музыкальная пауза:

Весь "нетренд" выглядит куда лучше суровой реальности за его спиной. Классический случай сапожника без сапог :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:24

airmax78
Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:30

"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати? :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:39

  Frant написав:"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати? :wink:

ще два тижні на паузі, до виборів в США.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:41

  Frant написав:"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати? :wink:


Є інформація від агресора:
https://youtu.be/77ccm0QjJK4
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:54

airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...

https://www.olx.ua/obyavlenie/2-komn-kv ... 2ae7169b7b
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 27 жов, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:54

  Serg-ik написав:airmax78
Зачем Вы это изучаете? Людей в гости Вы водить не будете-все встречи в кафе, ресторанах и т.п. вне дома. Делайте как хотите

Если уже тратишь деньги на хороший ремонт - за этим надо следить, чтобы потом не удивляться, почему при продаже ремонт не окупается.
Кстати, надо отдать должное моим дизайнерам, хоть проекту уже почти год - ни одного "зашквара" не допустили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:54

  flyman написав:
  Frant написав:"За лісом дерев не видно"
Що з цінами КРЖН?
Первинка, вторинка.
За останній місяць - хтось може щось сказати? :wink:

ще два тижні на паузі, до виборів в США.

Как выборы в США повлияют на цены КРЖН, гений экстраполирования?
Если Трамп, то все хорово?
Если Байден, то все хорово?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:22

  zРадио написав:airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...

https://www.olx.ua/obyavlenie/2-komn-kv ... 2ae7169b7b

Отсутствие вида. В этом сегменте вид очень важен и сильно на ценник влияет. И это не дешевле чем у застройщика. У застройщика до 10го этажа цена +/- такая же.
airmax78
 
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