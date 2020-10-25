Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...
Отсутствие вида. В этом сегменте вид очень важен и сильно на ценник влияет. И это не дешевле чем у застройщика. У застройщика до 10го этажа цена +/- такая же.
Сам придумал? Там прайс стоит от 53900 до 55350 грн. Если застройщик не монетизирует вид, то он там в принципе не монетизируется. Возможно, из-за особенностей рельефа и архитектуры местности - не буду утверждать.
И 53900 грн - это все-таки не 1800, а 1900 долларов. А скидок застройщик не делает никаких (это твоя цитата). Так что с рук таки дешевле. Еще и поторговаться, очевидно, можно...
zРадио написав:airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...
Отсутствие вида. В этом сегменте вид очень важен и сильно на ценник влияет. И это не дешевле чем у застройщика. У застройщика до 10го этажа цена +/- такая же.
Сам придумал? Там прайс стоит от 53900 до 55350 грн. Если застройщик не монетизирует вид, то он там в принципе не монетизируется. Возможно, из-за особенностей рельефа и архитектуры местности - не буду утверждать.
И 53900 грн - это все-таки не 1800, а 1900 долларов. А скидок застройщик не делает никаких (это твоя цитата). Так что с рук таки дешевле. Еще и поторговаться, очевидно, можно...
Ну так это дорожай. До Ковидки было 1800 до 10го этажа и 1850 с 10го и выше. Но видовых квартир там в принципе очень мало.
airmax78 написав:Ну так это дорожай. До Ковидки было 1800 до 10го этажа и 1850 с 10го и выше. Но видовых квартир там в принципе очень мало.
Дорожай - т.е. они перестали строить? Нет? Тогда хватит выдавать за дорожай увеличение готовности объекта. Ты ж вроде как банковский гуру (по крайней мере строишь из себя такого) - значит суть yield to maturity должен понимать лучше заурядных бетоно-спекулей
PS: и да, до кризиса у перекупов было дороже, чем у застрощика. А сейчас, выходит, что дешевле и текущей цены, и той, которая была при меньшей готовности. Так дорожай, или дешевей?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 27 жов, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ну так это дорожай. До Ковидки было 1800 до 10го этажа и 1850 с 10го и выше. Но видовых квартир там в принципе очень мало.
Дорожай - т.е. они перестали строить? Нет? Тогда хватит выдавать за дорожай увеличение готовности объекта. Ты ж вроде как банковский гуру (по крайней мере строишь из себя такого) - значит суть yield to maturity должен понимать лучше заурядных бетоно-спекулей
Да объект с марта ну не так чтобы очень уж изменился. Ну и какой дорожай в условиях падающего ВВП? Кстати, они этот дорожай обещали, в разгар карантина. Я тогда еще улыбнулся находясь полностью под твоим влиянием. А теперь видишь как.
И как же? Было 1850 без торга, стало 1800 с торгов? Зачем ты ходишь к застройщику, чтобы тебе, авторитетному гуру, вставлял мозги прошедший 2 тренинга прыщавый продажник? Приходи с перекупом в отдел переуступок, и будет тебе счастье.
PS: по-видимому, перекупы сегодня и больший выбор могут обеспечить, чем сами застройщики по объектам со средней и высокой степенью готовности
shapo написав: Сильно сомневаюсь и уверен что это касается небольшое количество бывших граждан Украины знакомых с ее реалиями и знающими как тут решать вопросы. У светских израильтян есть масса других инструментов для инвестирования недоступных украинцам, а у религиозных вложения идут только в Умань. Да и цены на недвижимость в Израиле последние 10 лет росли как на дрожжах в отличие от Украины и человек купивший в 2008 в 2019 мог продать минимум в 1.5 раза дороже.
вы пропустили момент с "легализацией нажитого непосильным трудом". Ну и да, русскоговорящих в Израиле примерно каждый четвертый - это не статпогрешность
Ага, и все русскоговорящие там преуспели и уже купили в Израиле жилье , а теперь смотрят что бы прикупить в Украине -ха,ха. Да там даже человеку среднего класса чтобы приобрести жилье нужно лезть в ипотеку лет на 15 ибо цены там запредельные и пока только растут. Да и с легализацией никаких проблем нет - для этого юристы и едят свой хлеб
Не берусь судить какие там мотивы, но пару индивидумов наблюдал за прошлый год в отделении Кристал банка на Кудряшовском узвозе. Один оплачивал пенс. взнос за десяток! квартир в новостройке.
И как же? Было 1850 без торга, стало 1800 с торгов? Зачем ты ходишь к застройщику, чтобы тебе, авторитетному гуру, вставлял мозги прошедший 2 тренинга прыщавый продажник? Приходи с перекупом в отдел переуступок, и будет тебе счастье.
PS: по-видимому, перекупы сегодня и больший выбор могут обеспечить, чем сами застройщики по объектам со средней и высокой степенью готовности
Было 1850 без торга, стало 1900 без торга. И это в то время, когда ВВП стремительным домкратом, а в Нью Йорке люди забыли когда в последний раз арендную плату платили.
zРадио написав:airmax78, что не так с этим Ярославовым Градом, что он продается па1800, а не па3500, как ты нам рассказывал? Более низкий этаж компенсируется меньшей площадью в пересчете на метр. Да, и почему это на 10% дешевле, чем у застройщика? BIGor уже приводил недавно пример продажи переуступок по ценам ниже, чем у застройщика. Вот еще один...
Отсутствие вида. В этом сегменте вид очень важен и сильно на ценник влияет. И это не дешевле чем у застройщика. У застройщика до 10го этажа цена +/- такая же.
Сам придумал? Там прайс стоит от 53900 до 55350 грн. Если застройщик не монетизирует вид, то он там в принципе не монетизируется. Возможно, из-за особенностей рельефа и архитектуры местности - не буду утверждать.
И 53900 грн - это все-таки не 1800, а 1900 долларов. А скидок застройщик не делает никаких (это твоя цитата). Так что с рук таки дешевле. Еще и поторговаться, очевидно, можно...
Если перекуп не скинет и не продаст ближайшие 3-6 мес. - попадет на пресловутые 8,5% а это немало - 10 куе!
airmax78 написав:Было 1850 без торга, стало 1900 без торга. И это в то время, когда ВВП стремительным домкратом, а в Нью Йорке люди забыли когда в последний раз арендную плату платили.
Так и продажи бетона стремительным домкратом. У нас застройщики ошибочно считают, что продают товары люкс типа сумочек Биркин, которые лучше утилизировать, чем снизить цену. Промежуточный итог - минус 2 крупнейших уже все, еще 2 - готовятся к той же участи. А между тем, конкурировать уже приходится не только друг с другом, а и с барыгами, с которыми о ценах не договоришься... Пруф я тебе привел - их ценники смотрят вниз, по крайней мере тех, кто хочешь продать.
И к чему ты Нью-Йорк привел в качестве аргумента защиты, я так и не понял. У американцев меньше антикризисного инструментария, чем у нас? Really? Или ты всерьез думаешь, что у нас будет процветание на фоне их пипеца?
airmax78 написав:Было 1850 без торга, стало 1900 без торга. И это в то время, когда ВВП стремительным домкратом, а в Нью Йорке люди забыли когда в последний раз арендную плату платили.
Так и продажи бетона стремительным домкратом. У нас застройщики ошибочно считают, что продают товары люкс типа сумочек Биркин, которые лучше утилизировать, чем снизить цену. Промежуточный итог - минус 2 крупнейших уже все, еще 2 - готовятся к той же участи. А между тем, конкурировать уже приходится не только друг с другом, а и с барыгами, с которыми о ценах не договоришься... Пруф я тебе привел - их ценники смотрят вниз, по крайней мере тех, кто хочешь продать.
И к чему ты Нью-Йорк привел в качестве аргумента защиты, я так и не понял. У американцев меньше антикризисного инструментария, чем у нас? Really? Или ты всерьез думаешь, что у нас будет процветание на фоне их пипеца?
Именно. Все факторы работают против этого иррационального решения девелопера ЯГ. А они вместо того, чтобы опустить свою нереальную цену хотя бы долларов на 100 на метре - взяли и на 50 подняли. И это при том, что ликвидных квартир у них там не осталось.