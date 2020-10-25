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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:00
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:11
flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
И ты туда же - в свидетели дорожая?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:18
airmax78 написав: flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
И ты туда же - в свидетели дорожая?
Дорожай повітря над котлованом, по мірі побудови.
1001-й раз обсмоктується
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 27 жов, 2020 20:23
Frant написав: airmax78 написав: flyman написав:
не знаю чи правда, але сорока на хвості принесла, що дериватив на кавалірку у ВП вже буде 30кгрн м2, а рік тому на рівні повітря цоколя брав трохи більше чим за 15кгрн
И ты туда же - в свидетели дорожая?
Дорожай повітря над котлованом, по мірі побудови.
1001-й раз обсмоктується
Оно-то, конечно, обсасывалось. Но может кто забыл: воздух над котлованом 2013 стоил почти в 2 раза дороже чем почти готовое в 2015-2016. А сейчас вон как. Какой-то невсамделишный кризис.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:00
remark написав: sequence написав:
Не спорю, кризис (особенно курсовой) может серьезно скорректировать цены, но и доходы также - а сейчас страна открытая и есть комплексы, в которых израильтяне выкупают этажами, когда видят "папиццот" в моменте.
Теперь понятно кто выгребает эконом)
Это было до воды или после?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 21:17
airmax78 написав:
Именно. Все факторы работают против этого иррационального решения девелопера ЯГ.
Я бы так огульно не говорил. В целом по рынку - да. Но внутреннюю кухню застройщика ЯГ мы не знаем. Если у него по состоянию на март оставалось непроданным небольшое количество объектов, и уже проданные могут полностью профинансировать работы по строительству и вводу, то и правильно, что они ценник не снижают.
Но тут важно понимать, что этот застройщик для рынка - никто. Поэтому, во-первых, по его маркетинговой стратегии можно и неверно понять рынок, а во-вторых, она на него не влияет. С учетом уровня объекта, это такой себе бутик на рынке сетевого ритейла
airmax78 написав:
ну два типа крупнейших-то совсем не из-за завышения ценников упали, скорее наоборот.
Они упали из-за недальновидных финансовых стратегий. Ты ж примерно понимаешь, как финики модели делают? По принципу деньги создают деньги - т.е. если в прошлые периоды продажи росли на 10% в натуральных объемах, еще и с увеличением ценника, значит и в текущем так будет
И вот она реальность...
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